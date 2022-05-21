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Мужчины выбирают женщин с этими двумя качествами. И речь не о внешности

Фото: Каких женщин мужчины выбирают для отношений (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины влюбляются во внешность, а любят за душу. И это неоспоримый факт. Так какие главные качества важно иметь женщине, чтобы выстроить гармоничные и длительные отношения? Чего больше всего хочет от вас ваш мужчина?

Об этом читайте в нашем материале Lite ниже.

Эксперты говорят, что речь идет про... понимание и кротость.

Что подразумевается под пониманием?

Мы любим тех, кто понимает нас и разочаровываемся в тех, кто не понимает. Понимание - это вовлеченность, эмоциональная близость, интерес к партнеру.

Вспомните, что вы сами чувствуете растущую симпатию к любому человеку, который хочет вас ближе узнать, искренне интересуется вашими эмоциями, мыслями. Симпатия в какой-то момент перерастает в более глубокое чувство - любовь.

Внимательно слушайте вашего мужчину, понимайте и поддерживайте его. Это и есть секрет гармоничного взаимодействия между партнерами.

Почему ласковость так важна мужчинам?

Ласковость женщины - это способность сохранять внутреннее спокойствие, которое внешне проявляется как мягкость, женственность, нежность, но при этом с сохранением личных границ и личного стержня.

В женщине - это внутреннее спокойствие и способность легко выдерживать любые стрессы семейной жизни и избавляться от негативных эмоций, как дождь смывает грязь с городских улиц.

Это не покладистая слепая покорность. Ласковость можно сравнить с водой: будучи текучей и мягкой, она огибает любые препятствия, но достигает своей цели.

Ранее мы писали про ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество.

Также сообщалось про пять вещей, которые никогда не перестанут мужчинам нравиться в женщинах.

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