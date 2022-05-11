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Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 19:30
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество Фото: ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ошибки - часть нашей жизни, ведь на них мы учимся. Но бывает так, что ошибки становятся частью нашей жизненной философии и неправильной стратегии в построении отношений. Психологи рассказали женщинам, как нельзя делать, чтобы не быть одинокими.

Об этом пишет Teawithlemon.

По мнению экспертов, существует три ложные философии, которые приводят к одиночеству.

Философия жертвы

Бывает такое, что отношения с мужчинами-"козлами" настолько разочаровывают женщину, что она начинает думать и заявлять - все они такие.

За таким разочарованием может наступать установка жертвы, когда все вокруг виноваты в проблемах женщины.

Психологи советуют сперва разобраться в себе, чтобы рядом оказался достойный мужчина.

Философия "дворняжки"

Настоящая женщина должна любить и ценить себя. Если вы сами же будете принижать свои достоинства, будете терпеть неуважительное отношение к вам, то вас будут ждать сплошные разочарования.

В конце концов вы решите, что лучше уж самой, чем так.

Философия гордыни

Запомните: вы ничем не лучше и не выше других женщин. Стоит разумно оценить свои силы и понять, чего вам не хватает.

Если вы не будете адекватно оценивать окружающих вас женщин и, возможно, в чем-то сравнивать себя с ними - вы останетесь на одном месте и никогда не будете развиваться.

Ранее мы писали про ошибки в отношениях, которые допускают только неразумные женщины.

Также психологи раскрыли истинные причины, по которым жена становится злой и раздражительной.

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