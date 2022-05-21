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Чоловіки обирають жінок з цими двома якостями. І мова не про зовнішність

Фото: Яких жінок чоловіки обирають для стосунків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Чоловіки закохуються в зовнішність, а люблять за душу. І це беззаперечний факт. Тож які найголовніші якості важливо мати жінці, щоб вибудувати гармонійні і тривалі стосунки? Чого найбільше хоче від вас ваш мужчина?

Про це читайте в нашому матеріалі Lite нижче.

Експерти кажуть, що мова йде про... розуміння та лагідність.

Що мається на увазі під розумінням?

Ми любимо тих, хто розуміє нас і розчаровуємося в тих, хто не розуміє. Розуміння - це залученість, емоційна близькість, інтерес до партнера.

Згадайте, що ви самі відчуваєте зростаючу симпатію до будь-якої людини, яка хоче вас ближче пізнати, щиро цікавиться вашими емоціями, думками. Симпатія в якийсь момент переростає в більш глибоке почуття - кохання.

Уважно слухайте вашого чоловіка, розумійте і підтримуйте його. Це і є секрет гармонійної взаємодії між партнерами.

Чому лагідність так важлива чоловікам?

Лагідність жінки - це здатність зберігати внутрішній спокій, який зовні проявляється як м'якість, жіночність, ніжність, але при цьому зі збереженням особистих кордонів та особистого стрижня.

У жінці - це внутрішній спокій і здатність легко витримувати будь-які стреси сімейного життя і позбавлятися негативних емоцій, як дощ змиває бруд з міських вулиць.

Це не поступлива сліпа покірність. Лагідність можна порівняти з водою: будучи плинною і м'якою, вона огинає будь-які перешкоди, але досягає своєї мети.

Раніше ми писали про помилки жінки, через які вона приречена на самотність.

Також повідомлялося, про п'ять речей, які ніколи не перестануть чоловікам подобатися в жінках.

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