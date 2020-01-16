Милая официантка: Кейт Миддлтон приготовила угощения для гостей азиатского ресторана в Бредфорде

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт и Уильям научились готовить традиционные индийские коктейли

Первый выход в свет после новогоднего отпуска Кейт Миддлтон и принца Уильяма был крайне насыщенным. Напомним, что 15 января герцоги Кембриджские прибыли в город Бредфорд графства Западный Йоркшир, где у них был распланирован целый день. Кейт и Уильям успели посетить мэрию и городскую ратуш, немного прогуляться и пообщаться с местной молодежной организацией о ее проблемах и успехах, и даже перевоплотиться на время в официантов одного из местных ресторанов азиатской кухни, где похвастались кулинарным мастерством.

Так, герцог и герцогиня Кембриджские посетили ресторан под названием “MyLahore”. Основали заведение выходцы из продовольственной столицы Пакистана - города Лахор. Отметим, что в конце 2019 года Кейт и Уильям впервые посетили с официальным визитом эту страну. После турне Кейт Миддлтон мечтала вновь изведать местную кухню и посетить ресторан “MyLahore” в Бредфорде. Мечта супруги принца Уильяма сбылась.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Выяснилось, что в этом заведении бесплатно кормят нуждающихся - малоимущим и бездомным дают горячие блюда и обеды.

Отметим, что ранее модные СМИ рассматривали новый образ Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen в стиле милитари. В заведении герцогиня Кэтрин сняла пальто, продемонстрировав публике образ в клетчатом платье Zara с крупным бантиком.

При этом почетным гостям администрация ресторана предложила не только пройти и рассмотреть кухню, но также лично приготовить ласси - традиционный индийский напиток. Готовят его на основе йогурта, фруктов, специй и льда.

Как известно, герцогиня Кембриджская просто обожает подобный интерактив. Поэтому с удовольствием согласилась. Вместе с принцем Уильямом она взбила в блендере коктейль, которым потом угостили всех посетителей ресторана.

После ресторана Кейт и Уильям отправились на встречу с членами организации Khidmat Centre, которая оказывает помощь обездоленным местным жителям.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, что тем временем в СМИ активно обсуждают отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей. На данный момент герцоги Сассекские живут в Канаде. При этом уже стало известно, во сколько Канаде обойдет "содержание" монаршей семьи.