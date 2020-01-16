Нож в спину: стало известно, что именно отдалило Меган Маркл от королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган и Гарри фактически сбежали от напряженных отношений с родственниками

Скандал вокруг отказа Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей (пара сделала официальное заявление 8 января) продолжает удерживаться в “топ-новостях” мировых СМИ. Несмотря на то, что и Елизавета ІІ уже одобрила решение своего младшего внука и его супруги, да и сами Меган и Гарри успели переехать в Канаду, где планируют жить в этом году…. Однако королевская семья по-прежнему остается закрытой от общественности, давая по минимуму информации о ситуации о герцогах Сассекских. И все же британским таблоидам удается по крупицам собирать полную картину семейной драмы, благодаря разговорчивым источникам королевского двора.

Британские СМИ практически единогласны в том, что истинной причиной раскола между семьями герцогов Сассекских и Кембриджских (принц Уильям и Кейт Миддлтон) стало отсутствие поддержки Меган со стороны новых родственников. Из-за чего после свадьбы с принцем Гарри (23 мая 2018) Меган практически сразу утратила доверие к монаршей семье.

Местные таблоиды буквально “ополчились” на “незнакомку из-за океана”, смакуя сплетни и скандалы о ней, связанные с карьерой и романами. В этот стрессовый период Меган ожидала, что королевская семья поддержит и заступиться за нее. Однако случилось все наоборот - представители двора также стали относиться к Маркл холодно.

“Для Меган это было ударом ножом в спину. Она знала, что будет нелегко, когда выходила замуж за принца, но была не готова к постоянным слухам, критике и драмам” - сообщил инсайдер Daily Mail.

При этом, по словам источника, принц Гарри даже ощущал чувство вины за то, что не защитил супругу от давления. Быть может, именно поэтому Гарри настолько безоговорочно поддержал решение Меган уехать подальше от королевского двора Великобритании.

Также не стоит забывать о разногласиях между Уильямом и Гарри, возникшие после свадьбы последнего. Напомним, что герцог Кембриджский не поддержал выбор своего младшего брата. А также посчитал его брак слишком скоропалительным - начав встречаться в 2016 году, в конце 2017-го Меган и Гарри объявили о помолвке. В то же время принц Уильям и Кейт Миддлтон проверяли свои отношения на прочность более 8 лет.

Кроме того, по данным британских таблоидов, второе крупное разногласие между Уильямом и Гарри случилось после рождения принца Арчи (6 мая 2019). Истинная причина ссоры так и остается в тайне. Однако именно после рождения сына Гарри и Меган братья вновь перестали общаться и появляться вместе на публичных мероприятиях.

Также напомним, что после рождения первенца, принца Арчи, Меган Маркл переживала преддепрессивное состояние. Говорят, что герцогиню Сассекскую начали мучить панические атаки и бессоница. Якобы Меган серьезно задумалась о будущем своего сына и семьи. И пришла к выводу, что им будет намного лучше “отщепиться” и жить самостоятельной жизнью.

“Меган тщательно все спланировала. Она захотела навсегда покинуть Великобританию и основать собственную империю с принцем Гарри”, - цитирует Daily Mail слова инсайдера.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Все это в результате полностью отдалило Меган Маркл и принца Гарри от королевских родственников. Забрав с собой принца Арчи герцоги Сассекские переехали в Канаду, где начинают новую самостоятельную жизнь. И видеться с родственниками из Британии они будут крайне редко. Кстати, по словам инсайдеров, малыш Арчи даже за все время жизни в Англии встречался со своими двоюродными братьями и сестрой всего пару раз!

Отметим, что в Канаде Меган зря времени не теряет. Супруга принца Гарри уже успела совершить первый деловой выход. 14 января Меган отправилась инспектировать один из центров для женщин в Ванкувере.