Важный вопрос: во сколько Канаде обойдется пребывание Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Если Меган и Гарри не откажутся от финансирования, то Канаде это выльется в копеечку

Меган Маркл и принц Гарри решили, что именно Канада станет их вторым домом. Герцоги Сассекские после скандального отречения от своих королевских обязанностей и явных разногласий с членами королевской семьи пожелали жить подальше от королевского двора и Великобритании. Однако с переездом герцогов Сассекских шумиха вокрух их отречения не утихла, а скорее наоборот. Теперь в сети набирает обороты другой “скандал” - покрытие расходов проживания представителей королевской семьи в Канаде.

Меган и Гарри все еще остаются герцогами Сассекскими и представителями монаршей семьи Великобритании. Хотя они официально отказались от финансирования из госбюджета Британии, однако теперь финансовые обязательства налагаются на правительство Канады! Что уже успело вызвать недовольство у граждан этой страны. Отметим, что Канада - бывшая колония Британской империи. Страна получила независимость в 1867 году. Однако является парламентарной монархией. Монархом на данный момент является Елизавета ІІ, второй человек после нее - премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Таким образом, решение Меган Маркл и принца Гарри жить в Канаде имеет некоторые особенности.

Каким теперь будет гражданство Меган и Гарри?

Британские монархи не могут получать статус граждан тех стран, в которых они правят. Поскольку гражданство означает, что они являются подданными суверена. Но так как члены королевской семьи сами являются суверенами, то они не могут быть подданными сами себе.

В то же время члены королевской семьи по линии наследования престола являются британскими подданными. Поэтому с точки зрения иммиграционной политики Канады, герцоги Сассекские ничем не отличаются от других мигрантов. Меган и Гарри должны были бы официально подать запрос-заявление на постоянное проживание в Канаде. Но это лишь на бумаге. По факту же, подобную процедуру представители монаршей семьи Великобритании проходят редко.

За чей счет будет покрываться безопасность Меган и Гарри в Канаде?

На данный момент жителей Канады беспокоит другой вопрос - “за чей счет весь этот банкет?”

В правительстве Канады идет дискуссия о том, должно ли оно (и если должно, то сколько) платить за обеспечение безопасности пребывания герцогов Сассекских в этой стране.

Самая крупная канадская газета Globe and Mail обратилась за комментарием к консультанту. По предварительным подсчетам эксперта, в год безопасность Меган и Гарри в Канаде может обойтись бюджету страны в 10 миллионов долларов! Сюда входит покрытие услуг личной охраны, транспорт, логистика безопасности (камеры, заборы и т.д.).

Кстати, ранее по поводу финансирования безопасности Меган и Гарри также высказался Джастин Трюдо.

“Это очень важный вопрос, который требует долгих размышлений. Большинство жителей Канады не против присутствия здесь членов королевской семьи, но как все будет организовано и сколько на это уйдет денег - это предмет дискуссий”, - заявил Трюдо.

Будут ли Меган и Гарри покрывать свои расходы из личных источников?

Это еще один вопрос, который “остается под вопросом”. Расходы королевской семьи обычно оплачиваются через Суверенный грант (Sovereign Grant), который ежегодно выплачивается монарху правительством для финансирования официальных обязанностей монарха. Деньги в этот фонд поступают от прибыли с использования недвижимости, которой владеют монархи. Меган Маркл и принц Гарри ранее получали только 5% доли герцогов Сассекских из “Суверенного фонда”. Остальные 95% шли на расходы отца Гарри - принца Чарльза, который владеет герцогством Корнуолл.

Как известно, что Меган и Гарри официально отказались от своей доли суверенного гранта. Это дает им свободу заниматься собственным бизнесом, что запрещено членам королевской семьи Великобритании.

Пока что вопрос заработка Меган и Гарри остается в подвешенном состоянии. Хотя эксперты уверены - на волне своей популярности герцоги Сассекские за короткий период станут миллионерами. И кто знает, быть может, жителям Канады не нужно будет переживать за расходы из своего бюджета на семью Сассекских.

Напомним, что Маркл уже подписала контракт со студией Disney. Она будет озвучивать проекты компании, но пока не известно, какие именно. Зато известно, что гонорар герцогини студия направит в фонд помощи слонов!

Кроме того, известно, что Меган активно ведет переговоры с модным домом Givenchy, давней поклонницей которого является.