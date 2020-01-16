ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Lite » Стиль життя 16.01.2020 - 18:09
Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді
Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям навчилися готувати традиційні індійські коктейлі

Перший вихід у світ після новорічної відпустки Кейт Міддлтон і принца Вільяма був надзвичайно насиченим. Нагадаємо, що 15 січня герцоги Кембриджські прибули в місто Бредфорд графства Західний Йоркшир, де у них був розпланований цілий день. Кейт і Вільям встигли відвідати міську мерію і ратуш, трохи прогулятися і поспілкуватися з місцевою молодіжною організацією про її проблеми та успіхи, і навіть перевтілитися на час в офіціантів одного з місцевих ресторанів азіатської кухні, де похвалилися кулінарною майстерністю.

Так, герцог і герцогиня Кембриджські відвідали ресторан під назвою "MyLahore". Заснували заклад вихідці з продовольчої столиці Пакистану - міста Лахор. Відзначимо, що в кінці 2019 року Кейт і Вільям вперше відвідали з офіційним візитом цю країну. Після турне Кейт Міддлтон мріяла знову пізнати місцеву кухню і відвідати ресторан "MyLahore" у Бредфорді. Мрія дружини принца Вільяма збулася.

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

З'ясувалося, що в цьому закладі безкоштовно годують нужденних - малозабезпеченим і безпритульним дають гарячі страви та обіди.

Відзначимо, що раніше модні ЗМІ розглядали новий образ Кейт Міддлтон в пальто від Alexander McQueen в стилі мілітарі. У закладі герцогиня Кетрін зняла пальто, продемонструвавши публіці образ у картатому плаття Zara з великим бантиком.

При цьому почесним гостям адміністрація ресторану запропонувала не тільки пройти і розглянути кухню, але також особисто приготувати лассі - традиційний індійський напій. Готують його на основі йогурту, фруктів, спецій і льоду.

Як відомо, герцогиня Кембриджська просто обожнює подібний інтерактив. Тому із задоволенням погодилася. Разом з принцом Вільямом вона збила в блендері коктейль, яким потім пригостили всіх відвідувачів ресторану.

Після ресторану Кейт і Вільям вирушили на зустріч із членами організації Khidmat Centre, яка надає допомогу знедоленим місцевим жителям.

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що тим часом у ЗМІ активно обговорюють відмову Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків. На даний момент герцоги Сассекські живуть в Канаді. При цьому вже стало відомо, у скільки Канаді обійде "утримання" монаршої сім'ї.

Оголошення війни: Меган Маркл і принц Гаррі зіпсували святкування дня народження Міддлтон Кейт Міддлтон - 38: найцікавіші факти про герцогиню Кембріджську
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся