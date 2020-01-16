Мила офіціантка: Кейт Міддлтон приготувала частування для гостей азіатського ресторану в Бредфорді

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям навчилися готувати традиційні індійські коктейлі

Перший вихід у світ після новорічної відпустки Кейт Міддлтон і принца Вільяма був надзвичайно насиченим. Нагадаємо, що 15 січня герцоги Кембриджські прибули в місто Бредфорд графства Західний Йоркшир, де у них був розпланований цілий день. Кейт і Вільям встигли відвідати міську мерію і ратуш, трохи прогулятися і поспілкуватися з місцевою молодіжною організацією про її проблеми та успіхи, і навіть перевтілитися на час в офіціантів одного з місцевих ресторанів азіатської кухні, де похвалилися кулінарною майстерністю.

Так, герцог і герцогиня Кембриджські відвідали ресторан під назвою "MyLahore". Заснували заклад вихідці з продовольчої столиці Пакистану - міста Лахор. Відзначимо, що в кінці 2019 року Кейт і Вільям вперше відвідали з офіційним візитом цю країну. Після турне Кейт Міддлтон мріяла знову пізнати місцеву кухню і відвідати ресторан "MyLahore" у Бредфорді. Мрія дружини принца Вільяма збулася.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

З'ясувалося, що в цьому закладі безкоштовно годують нужденних - малозабезпеченим і безпритульним дають гарячі страви та обіди.

Відзначимо, що раніше модні ЗМІ розглядали новий образ Кейт Міддлтон в пальто від Alexander McQueen в стилі мілітарі. У закладі герцогиня Кетрін зняла пальто, продемонструвавши публіці образ у картатому плаття Zara з великим бантиком.

При цьому почесним гостям адміністрація ресторану запропонувала не тільки пройти і розглянути кухню, але також особисто приготувати лассі - традиційний індійський напій. Готують його на основі йогурту, фруктів, спецій і льоду.

Як відомо, герцогиня Кембриджська просто обожнює подібний інтерактив. Тому із задоволенням погодилася. Разом з принцом Вільямом вона збила в блендері коктейль, яким потім пригостили всіх відвідувачів ресторану.

Після ресторану Кейт і Вільям вирушили на зустріч із членами організації Khidmat Centre, яка надає допомогу знедоленим місцевим жителям.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що тим часом у ЗМІ активно обговорюють відмову Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків. На даний момент герцоги Сассекські живуть в Канаді. При цьому вже стало відомо, у скільки Канаді обійде "утримання" монаршої сім'ї.