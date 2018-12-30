Следует поберечь себя: астрологический прогноз на 30 декабря

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Кому звезды советуют расслабиться и помечтать, а для кого день будет напряженным

Что сегодня ждет все знаки Зодиака и каким будет день для каждого из них? Кому стоит отдохнуть и расслабиться, а кому смотреть в оба и быть начеку?

Овны

Сегодня Овнам будет, чем заняться – они с головой уйдут в работу и им некогда будет даже присесть. Среди вороха дел, найдите время хорошо выспаться.

Тельцы

Звезды советуют Тельцам не доверять малознакомым людям, да и вообще не сильно откровенничать, иначе проблем в будущем не избежать.

Близнецы

У представителей этого зодиакального знака велик риск неприятностей на на работе, но по материальной стороне они не ударят. В любом случае, будьте бдительны.

Рак

Ракам следует поберечь себя – не работайте на износ, а уделите внимание профилактике заболеваний, особенно если речь идет о хронических недугах.

Лев

Представителям этого знака Зодиака сегодня следует отойти от дел и посвятить время родным. Устройте семейный ужин и поговорите по душам.

Дева

Девам стоит быть настоящими и естественными, не пытаться играть на публику и производить впечатление. Ваша искренность обязательно будет оценена по достоинству.

Фото: (pixabay.com)

Весы

Весам день принесет массу креативных идей и дерзких планов на будущее. Помните, что не стоит забывать о реальности и адекватно оценивать свои силы и тогда все будет так, как вы захотите.

Скорпион

У Скорпионов велик риск оказаться в неприятной ситуации, из которой самостоятельно найти выход будет непросто, поэтому лучше обратиться за мудрым советом к надежному человеку и следовать его рекомендациям.

Стрелец

Представителям этого знака можно смело окунуться с головой в отдых, ведь пришло время пожинать плоды своих трудов.

Козерог

Терпение и еще раз терпение – вот девиз Козерогов на сегодняшний день. Постарайтесь относится к происходящему вокруг сдержанно и хладнокровно, но будьте готовы к компромиссным решениям.

Водолей

Те, кто родился под знаком Водолея, будут предаваться мечтам и строить грандиозные планы. Попытайтесь хоть изредка спускаться на землю и трезво оценивать обстановку вокруг.

Рыбы

Представители этого знака будут особо обидчивыми. Им не стоит остро реагировать на замечания и критику в свой адрес, а тем более развивать в себе комплексы по этому поводу.

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