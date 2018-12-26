Час натхнення і кохання: що принесуть затемнення в січні 2019

Фото: (pixabay.com)

Коридор затемнень в цей період принесе чимало сюрпризів, про які варто знати

Січень 2019 року ознаменується низкою затемнень, а також подарує можливості знайти свою другу половинку і підвищити творчу активність. Про це у своєму Instagram-акаунті повідомила професійний астролог Наталя Анісімова.

За її словами, затемнення стануть фішкою січня, але боятися їх не варто, просто слід знати, на що звернути увагу в той чи інший період місяця.

"Затемнення не є чимось страшним, це звичне нам явище. Просто вони поправляють наш шлях, щоб ми не заблукали в цьому житті. На періоди затемнень краще нічого важливого не планувати, тому що розвиток подій від нас буде залежати, тут як вирішить доля. А вона вирішує за нашою кармою", - попередила вона.

За словами фахівця, коридор затемнень припадає на 6 - 21 січня. В цей час вона радить спостерігати за подіями і спробувати зрозуміти "на що вам натякає життя", а також постаратися менше грішити.

Фото: (pixabay.com)

У період з 8 по 25 січня Марс із Венерою наповнять повітря феромонами, відзначає експерт. Тому варто бути особливо уважними тим, хто шукає своє кохання – це їх час.

Творчим особистостям і тим, хто займається розумовою працею, Наталія радить не упустити свій шанс у період з 10 по 26 січня. "Ми будемо дуже добре думати і аналізувати. А в останній тиждень місяця активність розуму ще підвищиться. Рясно почнуть приходити творчі ідеї. Прекрасна пора для тих, хто займається інтелектуальною працею", - запевнила астролог.

А ось тим, хто запланував поїздки і подорожі, за словами Анісімової, варто бути акуратніше ближче до періоду другого затемнення 21 січня - зірки обіцяють ймовірність аварій.

"Після місячного затемнення будуть всі шанси досягти успіху, якщо ви докладете до цього активні дії", - зазначила експерт.

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