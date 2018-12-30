Слід поберегти себе: астрологічний прогноз на 30 грудня

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Кому зірки радять розслабитися і помріяти, а для кого день буде напруженим

Що чекає сьогодні всі знаки Зодіаку і яким буде день для кожного з них? Кому варто відпочити і розслабитися, а кому дивитися в обидва і бути напоготові?

Овни

Сьогодні Овнам буде, чим зайнятися – вони з головою поринуть у роботу і їм ніколи буде навіть присісти. Серед купи справ, знайдіть час добре виспатися.

Тільці

Зірки радять Тільцям не довіряти малознайомим людям, та й взагалі не дуже відвертими, інакше проблем не уникнути.

Близнюки

У представників цього зодіакального знаку великий ризик неприємностей на роботі, але по матеріальній стороні вони не вдарять. У будь-якому випадку, будьте пильні.

Рак

Ракам слід поберегти себе – не працюйте на знос, а приділіть увагу профілактиці захворювань, особливо якщо мова йде про хронічні недуги.

Лев

Представникам цього знаку Зодіаку сьогодні слід відійти від справ і присвятити час рідним. Влаштуйте сімейну вечерю і поговоріть по душах.

Діва

Дівам варто бути справжніми та природніми, не намагатися грати на публіку і справляти враження. Ваша щирість обов'язково буде оцінена.

Фото: (pixabay.com)

Терези

Терезам день принесе багато креативних ідей і зухвалих планів на майбутнє. Пам'ятайте, що не варто забувати про реальність і адекватно оцінювати свої сили і тоді все буде так, як ви захочете.

Скорпіон

У Скорпіонів великий ризик опинитися в неприємній ситуації, з якої самостійно знайти вихід буде непросто, тому краще звернутися за мудрою порадою до надійної людині та дотримуватися його рекомендацій.

Стрілець

Представникам цього знаку можна сміливо поринути з головою в відпочинок, адже настав час пожинати плоди своїх праць.

Козеріг

Терпіння і ще раз терпіння – ось девіз Козерогів на сьогоднішній день. Постарайтеся відноситься до подій навколо стримано і холоднокровно, але будьте готові до компромісних рішень.

Водолій

Ті, хто народився під знаком Водолія, будуть віддаватися мріям і будувати грандіозні плани. Спробуйте хоч іноді спускатися на землю і тверезо оцінювати обстановку навколо.

Риби

Представники цього знака будуть особливо образливими. Їм не варто гостро реагувати на зауваження і критику в свою адресу, а тим більше розвивати в собі комплекси з цього приводу.

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