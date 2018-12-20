Браки и волнительные встречи: любовный гороскоп на 2019 год

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Какие перемены в любви ждут знаки зодиака в 2019 году

Что же сулит грядущий год для представителей разных зодиакальных знаов? Кому-то он принесет волнительные встречи и крепкий брачный союз, а некоторым не стоит торопиться с серьезными отношениями.

Lite предлагает вашему вниманию любовный гороскоп на новый, 2019 год, для всех знаков зодиака.

Овны

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2019 год сулит представителям этого знака спокойствие и стабильность в личной жизни, ведь Венера не будет оказывать на Овнов ощутимого влияния. Поэтому о резких переменах на любовном фронте речь сейчас не идет.

Тем, кто хочет заключить брак или вступить в серозные отношения, в 2019 году не стоит торопиться с решениями и проверить свои чувства на прочность.

Тельцы

Фото: pixabay.com

В 2019 году у Тельцов намечается благоприятный исход в любых любовных начинаниях: если речь идет о браке, то самое время узаконить отношения, если о симпатии – то признаться в чувствах, а если кто-то решился на развод, то такие представители знака остынут и придумают. Особенно насыщенной в любовном плане будет вторая половина года. Укрепление отношений и существенные их улучшения Тельцам гарантированы!

Близнецы

Фото: pixabay.com

Грядущий год готовит для Близнецов множество судьбоносных встреч и приятных знакомств, которые могу перерасти в нечто большее, чем дружба, но с заключением бака спешить не стоит – это лучше сделать уже в следующем году, ведь в 2019 году Земляная Свинья не будет способствовать благоприятному официальному союзу. Главное – сделать правильный выбор спутника.

Рак

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2019 год для Рака станет спокойным и размеренным - никаких любовных переживаний, зато отличные карьерные перспективы. Влияние Венеры на дом Рака перекроют другие звезды, поэтому ярких и бурных любовных впечатлений в грядущем году представителям знака ждать не стоит.

Лев

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Львам 2019 год обещает перемены в лучшую сторону. Положение Венеры способствует заключение брачного союза и началу длительных и крепких отношений особенно это касается второй половины года. Тем представителям знака кто решится на обдуманный развод, звезды предрекают встречу с хорошим партнером для прочного союза.

Дева

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В первой половине 2019 года Девам не стоит ждать кардинальных перемен на любовном поприще, но вот во второй половине Венера станет сильнее влиять на этот знак и преподнесет его представителям судьбоносные встречи. Кстати, зезды говорят о том, что со своими потенциальными вторыми половинками Девы уже знакомы, но сумеют посмотреть на них другими глазами: друзья знакомые или даже коллеги по работе предстанут в ином свете. Но для успеха в любви представителям этого знака нужно будет пеесмотреть свои приоритеты и ценности.

Весы

Фото: pixabay.com

У Весов в этом году откроются замечательные перспективы. 2019 год станет очень успешным для создания брака, даже если речь идет о скоропалительном,. А союз станет основательным и крепким. Союз, заключенный в 2019 году будет крепким и надежным. Звезды даже выдали идеальное имя потенциально партнера для этого знака - оно должно начинаться на А. Весы больше не будут подвержены сомнениям и даже если опрометчивые поступки смогут обернутся прекрасной любовной историей.

Скорпион

Фото: pixabay.com

В 2019 году Скорпиону стоит обратить внимание на представителей знака Весы – они уравновесят их непростой нрав. С другими знаками в этом году лучше не экспериментировать. Но и ярких любовных приключений ожидать от грядущего года не нужно – он будет спокойным в этом плане.

Стрелец

Фото: pixabay.com

В предстоящем году Стрелец остепениться и все его любовные похождения обернутся крепким браком – теперь он готов оценить все перечисти семейной жизни. Самым удачным периодом для этого станут летние месяцы – тогда главенствовать будет Венера, а марс уйдет в ее тень. Именно на обеспечит благоприятное влияние на Стрельца всю вторую половину года.

Козерог

Фото: pixabay.com

Козерогам в 2019 году стоит отойти от построения карьеры и обратить внимание на личную жизнь. Грядущий год будет для них идеальным для брака и семьи. Семейные представители знака станут больше ценить домашний уют, а свободные – задумаются над поиском партнера для постоянных отношений.

Водолей

Фото: pixabay.com

Для Водолея 2019 год принесет хорошие вести с любовного фронта, хоть мнительные представители этого знака всегда семь раз отмеривают прежде чем один раз отрезать. Браки, заключенные в этот период, будут долговременными и прочными и это переубедит обычно пессимистично настроенных Водолеев в отношении стойкости союзов.

Рыбы

Фото: pixabay.com

Для Рыб 2019 год сулит позитивные изменения в любовном плане. Звезды намекают, что искать постоянного партнера стоит в другой стране, что может повлечь даже переезд. Изжившие себя отношения отойдут сами собой, а новый брачный союз будет стабильным и крепким.

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