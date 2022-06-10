Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние

Гармоничные отношения - одна из потребностей психологически здорового человека. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда вы начинаете чувствовать, что вкладываетесь в отношения больше, чем ваш партнер, а вам говорят: "Ты все выдумываешь". Как же понять, что ваша любовь односторонняя?
Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.
Ведь когда любишь, ваша половинка для вас самая привлекательная, самая милая, самая сексуальная...
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