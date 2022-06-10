Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние

Гармоничные отношения - одна из потребностей психологически здорового человека. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда вы начинаете чувствовать, что вкладываетесь в отношения больше, чем ваш партнер, а вам говорят: "Ты все выдумываешь". Как же понять, что ваша любовь односторонняя?