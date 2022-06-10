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Он вас не любит! Как точно понять, что ваши чувства односторонние

Фото: Как понять, что партнер вас не любит (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гармоничные отношения - одна из потребностей психологически здорового человека. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда вы начинаете чувствовать, что вкладываетесь в отношения больше, чем ваш партнер, а вам говорят: "Ты все выдумываешь". Как же понять, что ваша любовь односторонняя?

Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.

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Ранее мы писали про тревожное предзнаменование того, что мужчина перестал вас любить.

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