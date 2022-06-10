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Він вас не кохає! Як точно зрозуміти, що ваша любов однобічна

Фото: Як зрозуміти, що партнер вас не кохає (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гармонійні стосунки - одна з потреб психологічно здорової людини. Однак так буває далеко не завжди. Іноді ви починаєте відчувати, що вкладаєтеся у взаємини більше, ніж ваш партнер, а вам кажуть: "Ти все видумуєш". Як же зрозуміти, що ваша любов однобічна?

Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora.

Партнер перестав фліртувати з вами

Адже коли любиш, ваша половинка для вас найпривабливіша, наймиліша, найсексуальніша...

Раніше ми писали про тривожну ознаку того, що чоловік перестав вас любити.

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