Він вас не кохає! Як точно зрозуміти, що ваша любов однобічна

Гармонійні стосунки - одна з потреб психологічно здорової людини. Однак так буває далеко не завжди. Іноді ви починаєте відчувати, що вкладаєтеся у взаємини більше, ніж ваш партнер, а вам кажуть: "Ти все видумуєш". Як же зрозуміти, що ваша любов однобічна?