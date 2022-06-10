Він вас не кохає! Як точно зрозуміти, що ваша любов однобічна

Гармонійні стосунки - одна з потреб психологічно здорової людини. Однак так буває далеко не завжди. Іноді ви починаєте відчувати, що вкладаєтеся у взаємини більше, ніж ваш партнер, а вам кажуть: "Ти все видумуєш". Як же зрозуміти, що ваша любов однобічна?
Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora.
Адже коли любиш, ваша половинка для вас найпривабливіша, наймиліша, найсексуальніша...
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