Луна во Льве: подробный гороскоп для всех на 22 января

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог рассказала, что приготовили нам планеты на вторник

По словам астролога Екатерины Мацелик, во вторник, 22 января Луна находится во Льве. Это 16 лунный день и лунное затмение продолжает свое влияние.

Предлагаем вам узнать подробный гороскоп на сегодня от эксперта.

Настроение дня

Желание комплиментов любой ценой. Сильные перепады настроения.

Рекомендации

Важный день. Противоречивые тенденции дня: для деловых, рабочих, государственных дел - плохое время. А для дел, где вам все равно - будет идти лучше, чем ты думаете. Самые умные люди в этот день будут умничать. Сначала думайте, а потом говорите.

Осторожно

Травмоопасный день. Ходите аккуратно и водите транспорт.

Цветы жизни

Споры с детьми, сложности во взаимопонимании. Неожиданные трудности.

Любовь

Если не использовать интимную сферу для примерения - день пройдёт отлично.

А во всем остальном - все будет отлично.

Здоровье

Хронические болезни. Возможны существенные проблемы с сердцем. Если пришло время лечить больное сердце, то это нужно делать в этом году. Проблемы с поясницей, прострелы.

Спорт

Будьте аккуратны.

Цитата дня

“Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл”. Альберт Эйнштейн.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

Читайте также, кто из знаков зодиака "обречен" стать знаменитым.