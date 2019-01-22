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Місяць у Леві: докладний гороскоп для всіх на 22 січня

Lite » Стиль життя 22.01.2019 - 06:07
Місяць у Леві: докладний гороскоп для всіх на 22 січня
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог розповіла, що приготували нам планети на вівторок

За словами астролога Катерини Мацелик, у вівторок, 22 січня Місяць у Леві. Це 16 місячний день і місячне затемнення продовжує свій вплив.

Пропонуємо вам дізнатися докладний гороскоп на сьогодні від експерта.

Настрій дня

Бажання компліментів будь-якою ціною. Сильні перепади настрою.

Рекомендації

Важливий день. Суперечливі тенденції дня: для ділових, робочих, державних справ - поганий час. А для справ, де вам все одно буде йти краще, ніж ви думаєте. Найрозумніші люди в цей день будуть мудрувати. Спочатку думайте, а потім говоріть.

Обережно

Травмонебезпечний день. Ходіть акуратно і водите транспорт.

Квіти життя

Спори з дітьми, труднощі у взаєморозумінні. Несподівані труднощі.

Любов

Якщо не використовувати інтимну сферу для примерения - день пройде чудово.
А в усьому іншому - все буде відмінно.

Здоров'я

Хронічні хвороби. Можливі суттєві проблеми з серцем. Якщо прийшов час лікувати хворе серце, то це потрібно робити в цьому році. Проблеми з попереком, простріли.

Спорт

Будьте акуратні.

Цитата дня

"Прагни не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс". Альберт Ейнштейн.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

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