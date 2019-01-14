Лови удачу за хвост: астролог назвала особо успешные дни января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт назвала конкретные даты и время, когда звезды будут особо благоприятны и благосклонны

Когда лучше купить лотерейный билет или пойти просить у начальства повышения зарплаты? Как узнать особо удачные дни, когда успех будет преследовать по пятам? Профессиональный астролог Елена Молдованова назвала январские даты, когда события будут складываться особенно благоприятно, опубликовав соотвествующий пост на странице в Instagram.

"Итак, проверяйте эти дни различными способами - это может быть мгновенная лотерея, ставки, участие в конкурсах с призами и т. п. Также это может быть просто удачное стечение обстоятельств, когда вы оказались в нужное время в нужном месте", - посоветовала специалист.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Она написала точные даты, когда удача и успех будут особо сопутствовать в делах:

3.01 с 08:00-11:00

4.01 с 16:00-19:40

8.01 с 08:30-12:30

9.01 с 16:30-18:50

13.01 с 12:00-16:00

22.01 с 05:00-18:00

26.01 с 07:00-18:00

31.01 с 00:00-05:00

Ранее мы публиковала астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 января, которая обещает быть динамичной и принести удачу в делах. Будьте бдительны в четверг и пятницу, с понедельника по среду удачный период для переговоров.

Напомним о том, что мы знакомили читателей с рейтингом наименее везучих знаков Зодиака. Изучив список, вы поймете, представители каких знаков являются магнитом для успеха, а кому удача улыбается крайне редко.

Также профессиональный астролог рассказала, что принесет Лунное затмение 21 января. Это период подведения итогов и расстановки финальных точек. Эксперт напомнила, что это явление повлечет за собой вероятность аварий и конфликтов, поэтому следует быть особо осторожными и внимательными.