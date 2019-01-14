Лови удачу за хвіст: астролог назвала особливо успішні дні січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт назвала конкретні дати і час, коли зірки будуть особливо сприятливі і прихильні

Коли краще купити лотерейний квиток або піти просити у керівництва підвищення зарплати? Як дізнатися особливо вдалі дні, коли успіх буде переслідувати по п'ятах? Професійний астролог Олена Молдованова назвала січневі дати, коли події будуть складатися особливо сприятливо, опублікувавши відповідний пост на сторінці в Instagram.

"Отже, перевіряйте ці дні різними способами - це може бути миттєва лотерея, ставки, участь у конкурсах з призами і т. п. Також це може бути просто вдалий збіг обставин, коли ви опинилися в потрібний час у потрібному місці", - порадила фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона написала точні дати, коли успіх і удача будуть особливо супроводжувати в справах:

3.01 з 08:00-11:00

4.01 з 16:00-19:40

8.01 з 08:30-12:30

9.01 з 16:30-18:50

13.01 з 12:00-16:00

22.01 з 05:00-18:00

26.01 з 07:00-18:00

31.01 з 00:00-05:00

Раніше ми публікувала астрологічний прогноз на тиждень з 14 по 20 січня, який обіцяє бути динамічним і принести удачу в справах. Будьте пильні у четвер та п'ятницю, з понеділка по середу вдалий період для переговорів.

Нагадаємо про те, що ми знайомили читачів з рейтингом найменш везучих знаків Зодіаку. Вивчивши список, ви зрозумієте, представники яких знаків є магнітом для успіху, а кому удача посміхається вкрай рідко.

Також професійний астролог розповіла, що принесе Місячне затемнення 21 січня. Це період підведення підсумків і розстановки фінальних крапок. Експерт нагадала, що це явище спричинить вірогідність аварій і конфліктів, тому слід бути особливо обережними і уважними.