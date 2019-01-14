Не все дни хороши: подробный гороскоп на неделю с 14 по 20 января

Коллаж РБК-Украина

Астролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе

Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 14 по 20 января) сулит почти всем успех и счастье.

Сейчас Луна, говорит астролог Татьяна Борщ, растет и движется к полнолунию, а потому неделя обещает быть удачной и динамичной. Все дни недели хороши, за исключением четверга и пятницы. Для переговоров и косметических процедур неплохой период с понедельника по среду.

Иллюстрация

Гороскоп на неделю с 14 по 20 января

Овен

Прекрасно проведет практически всю неделю. В понедельник он станет героем шумной тусовки, а также получит отличные новости издалека. Вторник и среда обещают финансы, в четверг и пятницу состоится поездка. Выходные хороши для семейных и романтических мероприятий.

Телец

Проведет первую половину недели в творческом полете или в делах семейного плана. Вторая половина недели вполне прозаична - навалится работа, а на выходных реальна короткая поездка.

Близнецы

В понедельник и вторник будет откровенно везти - удача на работе, дружеские посиделки, свидания при свечах - отличное время! Однако расслабляться не стоит - во второй половине недели придется отстаивать свою точку зрения. Выходные пройдут в работе.

Рак

В понедельник и вторник "светят" профессиональные свершения и деньги. Встречи с друзьями и важными персонами украсят среду и четверг. Пятница и суббота, скорее, неудачны, а на выходных можно расслабиться и отдохнуть.

Лев

В первой половине недели придут отличные новости, а следом - деньги. В четверг и пятницу придется разочароваться в ком-то из окружения, а выходные стоит посвятить себе.

Дева

Для Дев благоприятна вся неделя! Придут хорошие новости издалека и неплохие деньги. В субботу, воскресенье вас вспомнят друзья.

Весы

В понедельник и вторник обеспечены встречи - как приятные, так и полезные. Период со среды по пятницу пройдет в суете, возможна поездка. А выходные пройдут в работе.

Иллюстративное фото (artfile.me)

Скорпион

Может рассчитывать на безусловное везение в первой половине недели. Придут деньги, возможны и предложения новой работы. Четверг и пятница сложны, в на выходных реальна короткая поездка.

Стрелец

Прекрасно проведет всю неделю. В ее начале можно рассчитывать на отличные новости и приятные встречи. А также деньги. Споры с партнерами или с близкими реальны в четверг и пятницу, а на выходных вы кого-то чем-то заинтересуете.

Козерог

В начале недели наведет порядок везде - и дома и на работе. В четверг или пятницу возможны споры с подчиненными, но победа останется за вами. Выходные принесут интересные встречи.

Водолей

В понедельник и вторник получит отличные новости и, скорее всего, они придут издалека. Реальна и поездка. Остальная часть недели спокойна, но не более того.

Рыбы

В первые дни недели получат приличные деньги или прекрасный подарок. В середине недели реальна поездка или удачные переговоры с коллегами издалека. Пятница и суббота не столь продуктивны, а на выходных реальна интересная встреча.

Напомним, что в течение января каждый из знаков сможет раскрыть свою индивидуальность и преуспеть в отдельных сферах жизни

Ранее астролог рассказала, чего стоит опасаться в феврале.