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Кейт Миддлтон умилила нежным фото принцессы Шарлотты, сделанным собственноручно

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Герцогиня Кембриджская старается запечалеть как можно больше особых семейных моментов

Кейт Миддлтон нечасто дает интервью, скорее для представителей монаршей семьи это огромная редкость. Но герцогиня Кетирин решила быть максимально открытой в общении с журналистами, касаясь темы материнства и развития детей, ведь она курирует социальную программу “5 Big Questions”, направленную на помощь британским малышам. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram герцогиня Кембриджская опубликовала новое фото своей 4-летней дочери принцессы Шарлотты, а также фрагмент откровенного интервью в рамках специального подкаста “Счастливая мама, счастливый ребенок” (Happy Mum, Happy Baby) с журналисткой Джованна Флетчер. Во время эфира жена принца Уиляма также поделилась личной историей о беззаботном детстве с любимой бабушкой.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон сама сделала трогательный снимок дочери в саду норфолкской резиденции Кембриджей Анмер-холл весной минувшего года. Кетрин запечатлела девочку в момент, когда та нюхает цветок колокольчик.

Герцогиня Кембриджская призналась, что трепетный "живой" кадр - это ее любимый портрет Шарлотты. Кейт считает, что именно этот кадр наглядно иллюстрирует, как ребенок наслаждается "физическим и душевным благополучием" во время погружения в естественную среду.

Принцесса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Такие моменты очень много для меня значат, как для матери. Я стараюсь ежедневно ловить такие моменты как этот, даже если они сиюминутные и если я очень занята", — поделилась жена принца Уильяма с Джованне Флетчер.

Ранее Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный деловой образ в длинной трендовой юбки с анималистическим принтом.

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