Кейт Миддлтон в леопардовой юбке показала сногсшибательный деловой образ на встрече в детском центре Кардиффа

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супруга принца Уильяма посетила детский центр Кардиффа

Кейт Миддлтон продолжает воплощать свою важную миссию на 2020 год - реализация масштабной программы помощи детям в Великобритании. Проект носит названием “5 Big Questions” (“5 Главных Вопросов”). В пресс-службе монаршей семьи отмечается, что это самый крупный проект герцогини Кембриджской. Для этих целей супруга Миддлтон отправилась в “социальный тур” по Великобритании. А как мы знаем, ежедневные посещения разных городов герцогиней - это не только хороший повод для нее ближе пообщаться с детьми и их родителями. Но также отличная возможность показать новые наряды.

22 января супруга принца Уильяма посетила столицу Уэльса - город Кардифф. Здесь она посетила передовой сенсорный класс в одном из детских центров. И, как обычно, лично имела возможность поговорить с родителями и воспитателями.

Кейт Миддлтон в пальто от Massimo Dutti (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для новой деловой поездки герцогиня Кэтрин выбрала идеальный повседневный образ на осень или теплую зиму. Так что модницы могут взять на заметку. Перед камерами Миддлтон появилась в классическом двубортном пальто длины макси нежного песочного оттенка. Пальто - от бренда Massimo Dutti, стоимость такой модели составляет 349 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон в юбке Zara с анималистичным принтом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Под верхнюю одежду герцогиня Кембриджская надела беспроигрышное сочетание этого сезона - черная водолазка, подчеркивающая тонкую талию герцогини, а также длинная юбка-плиссе от бренда Zara с анималистичным принтом. Элегантный образ монаршей особы дополняют черные замшевые сапожки - любимая модель герцогини.

Кэтрин ограничилась небольшим количеством украшений. К примеру, золотая подвеска. Волосы Миддлтон были традиционно собраны в крупные локоны.

Супруга принца Уильяма с удовольствием играла с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Жена принца Уильяма с огромным удовольствием подурачилась с детьми. Разрешала им всячески играть и заплетать себе волосы - Миддлтон в очередной раз показала, что она действительно любит детей. А во время общения с родителями Кейт вспомнила, как в первый раз стала мамой - принц Джордж родился в июле 2013 года. Тогда Кэтрин практически жила в “изоляции” на острове Англси в Уэльсе.

“Когда Джордж был совсем маленький, я надолго оставалась с ним совсем одна. Уильям тогда был пилотом поисково-спасательного вертолета, работал в ночные смены. И рядом не было никого из близких людей”, - поделилась опытом герцогиня Кембриджская.

К слову, программа не просто так носит название “5 Big Questions”. В описании к программе отмечается: “То, что мы переживаем в самые ранние годы - от утробы до пяти лет, - формирует нашу будущую жизнь”

Перед запуском программы Кейт Миддлтон 8 лет изучала, как опыт раннего детства закладывает основы самых сложных социальных проблем, стоящих сегодня перед страной.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше.