Кейт Миддлтон растрогала воспоминаниями о счастливом детстве с бабушкой во время редкого интервью

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская впервые за долгое врем дала интервью

Кейт Миддлтон откровенно рассказала о материнстве в своем первом за многое время интервью в специальном подкасте “Счастливая мама, счастливый ребенок” (Happy Mum, Happy Baby). Выход в эфир герцогини Кембриджской в британских СМИ уже назвали “беспрецедентным”. Как известно, члены монаршей семьи редко встречаются с журналистами, дают интервью и уж тем более выходят в прямые эфиры. Королевский двор всегда переживает, как бы кто не наговорил чего лишнего. Однако для Кейт Миддлтон сделали исключением. Как известно, в 2020 году супруга принца Уильяма всецело решила посвятить себя программе “5 Big Questions”, направленной на помощьи развитие детей Великобритании.

По такому случаю герцогиня Кембриджская решилась на первое за многое время интервью, в котором рассказала о материнстве и вспомнила о своем детстве. Напомним, что Кэтрин и Уильям воспитывают троих детей - 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи. На днях стало известно, что герцоги Кембриджские уйдут в небольшой отпуск, чтобы провести время с детьми.

Соведущей герцогини выступила Джованна Флетчер, ведущая подкаста Happy Mum, Happy Baby.

Когда Миддлтон попросили рассказать, какие памятные моменты из своего детства она надеется передать своим собственным детям, Кейт вспомнила о бабушке:

“Одним из них является качество отношений, - отмечает герцогиня Кэтрин. - Это те моменты, которые вы проводите с людьми, которые вас окружают. Я помню это из своего детства. У меня была удивительная бабушка, которая посвятила нам много времени, играла с нами, занималась декоративно-прикладным искусством и ходила с нами в теплицу. Она занималась садоводством и готовкой вместе с нами. Поэтому я стараюсь использовать тот опыт, который она дала нам в своем время. И применить его в процессе воспитания своих детей”.

Отметим, что у Кейт Миддлтон есть младшая сестра Пиппа и младший брат Джеймс.

Далее Кэтрин отметила: “Важна также окружающая среда, в которой вы проводите время: счастливый дом, безопасная обстановка. Однако, дети много времени проводят на улице, и это то, чем я действительно увлечена сейчас. И это очень важно! Уверена, что это так здорово для физического и психического здоровья ребенка, это формирует фундамент его будущей жизни и поведения”.

Подкаст с Кейт Миддлтон

Также мама троих детей подчеркнула, что детям важно подавать пример здоровых отношений - без взаимного принуждения: “Здорово, когда дети видят действительно качественные отношения родителей. Без всего этого “Я ДОЛЖНА готовить” или “Я ДОЛЖЕН сделать вот это”. На самом деле, так просто выстроить такие отношения”.

Что касается опроса “5 Big Questions”, который является кульминацией восьмилетних исследований Кейт на тему воспитания детей, она сказала, что его реализация займет немало времени. Следует рассчитывать на результат через ““смену поколений”.

Кейт описала: “Это займет много времени - я говорю о смене поколений - но, надеюсь, это первый маленький шаг: начать разговор о важности развития в раннем детстве”.