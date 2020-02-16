Кейт Міддлтон зворушила ніжним фото принцеси Шарлотти, зробленим власноруч

Кейт Міддлтон нечасто дає інтерв'ю, швидше для представників монаршої родини це величезна рідкість. Проте герцогиня Кетирин вирішила бути максимально відкритою у спілкуванні з журналістами, торкаючись теми материнства і розвитку дітей, адже вона курирує соціальну програму "5 Big Questions", спрямовану на допомогу британським малюкам. На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram герцогиня Кембриджська опублікувала нове фото своєї 4-річної дочки принцеси Шарлотти, а також фрагмент відвертого інтерв'ю в рамках спеціального підкасту "Щаслива мама-щаслива дитина" (Happy Mum, Happy Baby) з журналісткою Джованна Флетчер. Під час ефіру дружина принца Вільяма поділилася особистою історією про безтурботне дитинство з улюбленою бабусею.

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон сама зробила зворушливий знімок дочки в саду норфолкської резиденції Кембриджів Анмер-хол навесні минулого року. Кетрін зафіксувала дівчинку в момент, коли та нюхає квітку дзвіночок.

Герцогиня Кембриджська зізналася, що трепетний "живий" кадр - це її улюблений портрет Шарлотти. Кейт вважає, що саме цей кадр наочно ілюструє, як дитина насолоджується "фізичним та душевним благополуччям" під час занурення в природне середовище.

Принцеса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Такі моменти дуже значущі для мене, як для матері. Я намагаюся щодня ловити такі моменти, як цей, навіть якщо вони швидкоплинні і якщо я дуже зайнята", — поділилася дружина принца Вільяма з Джованні Флетчер.

Раніше Кейт Міддлтон продемонструвала стильний діловий образ у довгій трендової спідниці з анімалістичним принтом.