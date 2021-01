Кейт Миддлтон сняла первое в истории "королевское селфи"

По словам британских СМИ, Кейт Миддлтон первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семьи сняла селфи. Герцогиня Кембриджская сняла сама себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла.

При этом Кейт Миддлтон была в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовано на странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Кейт Миддлтон призвала родителей заботиться о детях и себе в связи с Неделей психического здоровья.

Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week - an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.



We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM