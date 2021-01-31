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Кейт Миддлтон сняла первое в истории "королевское селфи"

Великобритания , Воскресенье 31 января 2021 17:15
Кейт Миддлтон сняла первое в истории "королевское селфи"
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Роман Мирончук

По словам британских СМИ, Кейт Миддлтон первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семьи сняла селфи. Герцогиня Кембриджская сняла сама себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла.

При этом Кейт Миддлтон была в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовано на странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Кейт Миддлтон призвала родителей заботиться о детях и себе в связи с Неделей психического здоровья.

"Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не помешает поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых заботимся", - сказала Кейт.

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться из-за пандемии. Герцогиня призналась, что ей пришлось стать парикмахером и самой стричь своих троих детей: семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи.

Мы также писали о том, что 9 января Кейт Миддлтон отметила 39-летие. Ее поздравили многочисленные поклонники в соцсетях.

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Новости Украины Стиль жизни Кейт Миддлтонкоролевская семья

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