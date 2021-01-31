Кейт Миддлтон сняла первое в истории "королевское селфи"

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По словам британских СМИ, Кейт Миддлтон первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семьи сняла селфи. Герцогиня Кембриджская сняла сама себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла.

При этом Кейт Миддлтон была в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовано на странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Кейт Миддлтон призвала родителей заботиться о детях и себе в связи с Неделей психического здоровья.

Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week - an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.



We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 31, 2021

"Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не помешает поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых заботимся", - сказала Кейт.

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться из-за пандемии. Герцогиня призналась, что ей пришлось стать парикмахером и самой стричь своих троих детей: семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи.

Мы также писали о том, что 9 января Кейт Миддлтон отметила 39-летие. Ее поздравили многочисленные поклонники в соцсетях.