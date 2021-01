Кейт Міддлтон зняла перше в історії "королівське селфі"

За словами британських ЗМІ, Кейт Міддлтон першою в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї зняла селфі. Герцогиня Кембриджська зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.

При цьому Кейт Міддлтон була у в'язаній шапочці з помпоном і куртці Barbour вартістю 219 доларів. Про це повідомляє Daily Mail.

Відеозвернення герцогині Кембриджської опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Кейт Міддлтон закликала батьків піклуватися про дітей і себе у зв'язку з Тижнем психічного здоров'я.

Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week - an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.



We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM