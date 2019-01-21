Ищите подтексты: любовный гороскоп для знаков Зодиака на 22 января

Любовный гороскоп на 22 января. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астролог рассказал, что приготовили нам планеты на вторник

22 января, во вторник, звезды рекомендуют знакам Зодиака внимательней присмотреться к желаниям своих партнеров.

Полный любовный гороскоп для всех знаков опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половинки.

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Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет холодно, грустно и одиноко, и только в ваших силах будет пресечь это безобразие, приласкав, обняв и утешив вашу половинку. Если вы сделаете это правильно, то есть так, чтобы оно подействовало, вы даже удивитесь, какой лаской и нежностью вам ответят.

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Близнецы

Будьте аккуратны и предупредительны при общении с вашим любимым человеком. Ему сегодня довольно трудно будет понимать ваши шутки и подколы, да и вообще все ваши слова он будет воспринимать буквально. Постарайтесь говорить ему лишь то, что хотите сказать – не больше и не меньше.

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Рак

Это не самый подходящий день для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать. Можно даже совместно. Только не пытайтесь надавить на партнера с целью ускорения процесса.

Иллюстративное фото (pixabay)⠀⠀

Лев

Сегодня вы поймете, что ваш любимый человек перестал целиком и полностью от вас зависеть и является вполне самостоятельной единицей общества. Нельзя сказать, что вас это очень огорчит или очень порадует, однако факт останется фактом. И с ним придется смириться.

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Дева

Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что вы умеете плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает вас неповторимым.

Весы

В этот день вашему любимому человеку захочется делать все вопреки вашему желанию, вам назло. Это, конечно, неприятно, но на каждого человека рано или поздно может напасть приступ противоречивости. Что ж, говорите ему все наоборот для того, чтобы получить нужную реакцию.

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Скорпион

Сегодня вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается. Возможно, вы встретитесь с ним в транспорте или на улице, а может, видите его каждый день. Так или иначе, задумайтесь: может быть, стоит стать этому человеку чуть ближе?

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Стрелец

В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.

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Козерог

Если вашей половинке захочется сегодня излить кому-то душу, она, скорее всего, предпочтет вам стенку. Ибо стенка проявит к ней больше внимания и заботы, чем вы. Конечно, у вас неприятности, неурядицы и вообще вам не до чужих проблем - но всё же. Не забывайте: вы в ответе за тех, кого приручили.

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Водолей

День сулит не самую приятную встречу. Постарайтесь не принимать близко к сердцу то, что услышали — вас просто хотят обидеть — зачем же помогать им в этом деле?

Рыбы

Сегодня ваш любимый человек будет чувствовать не то, что вам будет казаться будто бы он чувствует. Иными словами, вы не будете знать, что именно он хочет сказать и сделать и чем обернётся для вас то или иное ваше действие. Будьте аккуратны и предусмотрительны!

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

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