Шукайте підтексти: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 22 січня

Любовний гороскоп на 22 січня. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астролог розповів, що приготували нам планети на вівторок

22 січня, у вівторок, зірки рекомендують знакам Зодіаку уважніше придивитися до бажань своїх партнерів.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків опублікована на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

Сьогодні ваша кохана людина буде мати потребу у вашій підтримці, причому аж ніяк не тільки моральної. Допоможіть їй не тільки словом, але й ділом. Можливо, в цій справі не буде ні грама героїзму, однак це буде необхідно для душевної рівноваги вашої половинки.

⠀

Телець

Сьогодні вашій коханій людині буде холодно, сумно і самотньо, і тільки у ваших силах буде припинити це неподобство, приголубивши, обійнявши і утішивши вашу половинку. Якщо ви зробите це правильно, тобто так, щоб воно подіяло, ви навіть здивуєтеся, якою ласкою і ніжністю вам дадуть відповідь.

⠀

Близнюки

Будьте акуратні і попереджувальні при спілкуванні з вашим коханою людиною. Йому сьогодні досить важко буде розуміти ваші жарти і підколи, та й взагалі все ваші слова він буде сприймати буквально. Постарайтеся говорити йому лише те, що хочете сказати – не більше і не менше.

⠀

Рак

Це не найкращий день для прийняття відповідальних рішень, але цілком вдалий для того, щоб почати їх обдумувати. Можна навіть спільно. Тільки не намагайтеся натиснути на партнера з метою прискорення процесу.

Ілюстративне фото (pixabay)⠀⠀

Лев

Сьогодні ви зрозумієте, що ваш улюблений чоловік перестав цілком і повністю від вас залежатиме і є цілком самостійною одиницею суспільства. Не можна сказати, що вас це дуже засмутить або дуже порадує, але факт залишиться фактом. І з ним доведеться змиритися.

⠀

Діва

Хороший день для того, щоб зав'язати нові перспективні знайомства з привабливими представниками протилежної статі. Побудувати їм очі, усміхнулася, зачарувати, зачарувати... загалом, все те, що ви вмієте плюс ще трохи експерименту. Він-то і зробить вас неповторною.

Ваги

В цей день вашій коханій людині захочеться робити все всупереч вашому бажанню, вам зло. Це, звичайно, неприємно, але кожної людини рано чи пізно може напасти напад суперечливості. Що ж, кажіть йому всі навпаки для того, щоб одержати потрібну реакцію.

⠀

Скорпіон

Сьогодні вам варто звернути увагу на представника протилежної статі, який часто поглядає на вас і посміхається. Можливо, ви зустрінетеся з ним у транспорті або на вулиці, а може, бачите його кожен день. Так чи інакше, задумайтеся: може, варто стати цій людині трохи ближче?

⠀

Стрілець

В тому, що вам скаже ваша половинка сьогодні, не буде ніякого підтексту! І навіть не намагайтеся його знайти. Вам скажуть рівно стільки, скільки думають: ні словом менше, ні думкою більше. Тому якщо ви раптом знайдете у сказаному таємний сенс – що ж, у вас багата фантазія.

⠀

Козеріг

Якщо вашій половинці захочеться сьогодні вилити комусь душу, вона, швидше за все, віддасть перевагу стінкі. Бо стінка проявить до неї більше уваги і турботи, ніж ви. Звичайно, у вас неприємності, негаразди і взагалі вам не до чужих проблем - але все ж. Не забувайте: ви відповідаєте за тих, кого приручили.

⠀

Водолій

День обіцяє не саму приємну зустріч. Постарайтеся не приймати близько до серця те, що почули — вас просто хочуть образити — навіщо допомагати їм у цій справі?

Риби

Сьогодні ваша кохана людина буде відчувати не те, що вам буде здаватися, ніби він відчуває. Іншими словами, ви не будете знати, що саме він хоче сказати і зробити і чим обернеться для вас та або інша ваша дія. Будьте обережні та завбачливі!

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

До речі, рекомендуємо звернути увагу на правила поведінки, якими не варто нехтувати під час коридору затемнень в січні.

Читайте також хто зі знаків зодіаку "приречений" стати знаменитим.