"Характер не сахар": Меган Маркл осталась без телохранителя

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroya)

После шести месяцев работы, охранник Меган Маркл неожиданно уволилась

Проработав полгода на королевскую семью, телохранитель Меган Маркл написала заявление об увольнении. Что послужило причиной ухода с работы телохранителя королевской особы достоверно не известно, однако, отмечается, что не последнюю роль в этом могло сыграть желание Меган быть более самостоятельной, сообщает со ссылкой на западные СМИ, glamour.ru.

По сообщениям инсайдеров, главная проблема в том, что в отличие от членов королевской семьи, которые с рождения привыкли находиться под контролем и защитой охраны, Меган такая опека не по душе, ведь она привыкла к большей свободе.

Фото: Меган хочет больше свободы (instagram.com/kensingtonroya)

Однако, статус жены принца не позволит ей все время ходить куда бы то ни было без охраны, и как бы Меган не хотела свободы, ей найдут нового охранника.

Стоит отметить, что девушка, которая уволилась с должности королевского телохранителя ранее работала инспектором в полиции, и впервые попала в поле зрения журналистов три месяца назад, когда во время визита на Фиджи женщина срочно эвакуировала беременную герцогиню.

Стоит отметить, что это уже не первый случай увольнения помощников Меган. Ходят слухи, что за черствость в общении с персоналом обитатели Кенсингтонского дворца прозвали герцогиню Монстром Маркл.

Пользователи социальных сетей составили свое мнение о том, что происходит в королевской семье и высказались под одним из постов об уволенном телохранителе Меган.

Скриншот: Комментарии к посту (instagram.com/glamour_russia)

"Да, не срабатываются с ней люди... Характер не сахар... Один Гарри перед ней на цырлах ходит...";

"Опять Меган";

"Мда";

"За фальшивой улыбочкой с прилипшими к животу ручками прячется #MonsterMarkle";

"Молодец девчонка! Рулит!";

"И за что её все ненавидят";

"Pretty cool!";

"Всем уже давно понятно, что она не такая простая как кажется";

"Чем же закончится этот фарс?" - написали комментаторы.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о "секретном гнездышке" британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, пара арендовала загородный особняк, в котором скрывается от посторонних глаз и устраивает там вечеринки для друзей.

Также мы сообщали о назревающем конфликте в королевской семье. Беременная герцогиня Меган Маркл решила в очередной раз нарушить протокол и отказалась рожать в том же роддоме, в котором рожала Кейт Миддлтон.

Интересные факты о Меган Маркл (видео: РБК-Украина)