Секретное гнездышко: появилось фото особняка принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пара наслаждается там покоем вдали от лишних глаз и устраивает вечеринки для своих друзей

Британская пресса узнала, что британский принц Гарри и его беременная супруга Меган Маркл арендовали загородный особняк, в котором и проводят большую часть времени. Как сообщает The Sun, стоимость дома в Оксфордшире (графство на юге Англии) составляет порядка 2,5 миллиона фунтов (около 90 миллионов гривен). Издание также опубликовало фотографии недвижимости.

Как сообщают приближенные к паре источники, в этом уединенном поместье в сельской местности герцог и герцогиня Сассекские наслаждаются спокойствием, которое сложно найти в их официальной резиденции - Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Фото: (dailymail.co.uk)

Один из друзей супругов рассказал журналистам, что этот особняк - "замечательное место с прекрасными видами и приватностью на самом высшем уровне".

По словам инсайдеров, в фермерском доме, который был построен еще в 18 веке, четыре спальни, одну из которых превратили в гардеробную. Кроме того, там есть две кухни и огромная гостиная с окном во всю стену, большой обеденный зал и огромное пространство для отдыха на улице, оборудованное обогревателями.

Фото: (dailymail.co.uk)

"Меган обожает эту местность. Они с Гарри любят гулять там с собаками, плюс они могут развлекаться со своими друзьями в полной секретности", - сообщил друг пары.

Как пишет издание, Меган и Гарри переехали туда накануне своей свадьбы в мае 2018 года.

Отмечается, что в своем секретном гнездышке королевская пара регулярно устраивает вечеринки для своих друзей, среди которых и мировые знаменитости. Так, в числе гостей Меган Маркл и принца Гарри были замечены актер Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс с мужем и близкая подруга герцогини Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом.

Напомним, беременная герцогиня Сассекского двора решила насолить супруге принца Уильяма и отказалась рожать в том же роддоме, в котором рожала Миддлтон. Похоже, что конфликт между Меган и Кейт лишь усугубляется.

Мы также сообщали, что королева вмешалась в конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Кроме того, недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера дали довольно грубое прозвище во дворце.

Видео: РБК-Украина