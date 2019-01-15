"Характер не цукор": Меган Маркл залишилася без охоронця

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroya)

Після шести місяців роботи, охоронець Меган Маркл несподівано звільнилася

Пропрацювавши півроку на королівську сім'ю, охоронець Меган Маркл написала заяву про звільнення. Що послужило причиною відходу з роботи охоронця королівської особи достовірно не відомо, однак, наголошується, що не останню роль у цьому могло зіграти бажання Меган бути більш самостійною, повідомляє з посиланням на західні ЗМІ, glamour.ru.

За повідомленнями інсайдерів, головна проблема в тому, що на відміну від членів королівської родини, які з народження звикли перебувати під контролем і захистом охорони, Меган така опіка не по душі, адже вона звикла до більшої свободи.

Фото: Меган хоче більше свободи (instagram.com/kensingtonroya)

Однак, статус дружини принца не дозволить їй весь час ходити будь-куди без охорони, і як би Вона не хотіла свободи, їй знайдуть нового охоронця.

Варто відмітити, що дівчина, яка звільнилася з посади королівського охоронця раніше працювала інспектором поліції, і вперше потрапила в поле зору журналістів три місяці тому, коли під час візиту на Фіджі жінка терміново евакуювала вагітну герцогиню.

Варто відзначити, що це вже не перший випадок звільнення помічників Меган. Ходять чутки, що за черствість в спілкуванні з персоналом мешканці Кенсінгтонського палацу прозвали герцогиню Монстром Маркл.

Користувачі соціальних мереж склали свою думку про те, що відбувається в королівській сім'ї і висловилися під одним з постів про звільненого охоронця Меган.

Скріншот: Коментарі до посту (instagram.com/glamour_russia)

"Так, не спрацьовуються з нею люди... Характер не цукор... Один Гаррі перед нею на цирлах ходить...";

"Знову Меган";

"Мда";

"За фальшивою посмішкою з прилиплими до живота ручками ховається #MonsterMarkle";

"Молодець дівчинка! Рулить!";

"І за що її ненавидять";

"Pretty cool!";

"Всім вже давно зрозуміло, що вона не така проста як здається";

"Чим же закінчиться цей фарс?" - написали коментатори.

Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про "секретне гніздечко" британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, пара орендувала заміський особняк, в якому ховається від сторонніх очей і влаштовує там вечірки для друзів.

Також ми повідомляли про конфлікт в королівській родині. Вагітна герцогиня Меган Маркл вирішила в черговий раз порушити протокол і відмовилася народжувати в тому ж пологовому будинку, в якому народжувала Кейт Міддлтон.

Цікаві факти про Меган Маркл (відео: РБК-Україна)