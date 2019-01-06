Это война: Меган Маркл отказалась от роддома, где рожала Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган будет рожать в больнице Фримлеи-парк возле Фрогмор-хаус

Война между двумя герцогинями Кейт Миддлтон и Меган Маркл зашла слишком далеко. Беременная герцогиня Сассекского двора решила насолить супруге принца Уильяма и отказалась рожать в том же роддоме, в котором рожала Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail ссылаясь на слова инсайдера.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, определилась с больницей, в которой планирует рожать первенца. Маркл отказалась от госпиталя Святой Марии в Лондоне, где родила троих детей Кейт Миддлтон, а также появились на свет принц Уильям и принц Гарри.

Скорее всего, первенец герцогини Сассекской появится на свет в госпитале Фримлеи-Парк в графстве Суррей. Отмечается, что это медучреждение находится ближе к резиденции, в которую королевская семья планирует вскоре переехать.

"Если Меган успеет перебраться в Фрогмор-хаус до родов, то она, вероятно, будет рожать в больнице Фримлеи-парк", — сообщил источник.

Напомним, что ранее королева вмешалась в конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Кроме того, недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера Меган, дали довольно грубое прозвище во дворце.

Кстати, на днях Меган Маркл вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. Беременная герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

Видео: РБК-Украина