Говорите эти фразы мужчине каждый день и увидите, как изменятся ваши отношения

К сожалению, многие женщины уделяют внимание только внешности, забывая о нужных словах, которые поддержат вашего мужчину и сделают из него героя.

"Ты очень красивый"

Мужчины часто завидуют женщинам, потому что нам достаются все комплименты. Особенно когда речь заходит о внешности. Главное - говорите это искренне и подбирайте подходящее мгновение. Например, когда он побрился, купил обновку и ее примеряет.

"Спасибо" и "пожалуйста"

Женщина может вдохновить своего мужчину на многое. А благодарность - лучшая форма вдохновения. Если вы будете благодарить и просить его, а не приказывать и игнорировать его старания и достижения, он будет стараться еще больше, если увидит, что женщина благодарна ему за каждый поступок и подарок.

"Помоги мне, пожалуйста" - волшебная фраза, которая способна на многое! Он не устоит перед тем, чтобы стать героем для вас.

"Я люблю тебя"

Это хотят слышать все - как женщины, так и мужчины. Нет ничего важнее, чем чувствовать себя любимым и желанным.