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Говорите эти фразы мужчине каждый день и увидите, как изменятся ваши отношения

Фото: что надо говорить мужчине ежедневно (freepik )
Автор: Светлана Мащенко

Бытует мнение, что женщины любят ушами, а мужчин баловать комплиментами, или хотя бы добрыми словами не обязательно. Но это совсем не так! Психологи назвали три фразы, которые надо говорить партнерам ежедневно, чтобы ваши отношения были крепкими и гармоничными.

Читайте об этом в нашем материале Lite ниже.

К сожалению, многие женщины уделяют внимание только внешности, забывая о нужных словах, которые поддержат вашего мужчину и сделают из него героя.

"Ты очень красивый"

Мужчины часто завидуют женщинам, потому что нам достаются все комплименты. Особенно когда речь заходит о внешности. Главное - говорите это искренне и подбирайте подходящее мгновение. Например, когда он побрился, купил обновку и ее примеряет.

"Спасибо" и "пожалуйста"

Женщина может вдохновить своего мужчину на многое. А благодарность - лучшая форма вдохновения. Если вы будете благодарить и просить его, а не приказывать и игнорировать его старания и достижения, он будет стараться еще больше, если увидит, что женщина благодарна ему за каждый поступок и подарок.

"Помоги мне, пожалуйста" - волшебная фраза, которая способна на многое! Он не устоит перед тем, чтобы стать героем для вас.

"Я люблю тебя"

Это хотят слышать все - как женщины, так и мужчины. Нет ничего важнее, чем чувствовать себя любимым и желанным.

Ранее мы писали, какие три вещи на самом деле разрушают брак.

Также психологи рассказали, какие мужчины на самом деле привлекают женщин.

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