Говоріть ці фрази чоловікові щодня і побачите, як зміняться ваші стосунки

На жаль, багато жінок приділяють увагу тільки зовнішності, забуваючи про потрібні слова, які підтримають вашого чоловіка і зроблять з нього героя.

"Ти дуже гарний"

Чоловіки часто заздрять жінкам, тому що нам дістаються всі компліменти. Особливо коли мова заходить про зовнішність. Головне - говоріть це щиро і підбирайте відповідну мить. Наприклад, коли він поголився, чи купив обновку і її приміряє.

"Спасибі" і "будь ласка"

Жінка може надихнути свого чоловіка на багато що. А вдячність - найкраща форма натхнення. Якщо ви будете дякувати і просити його, а не наказувати й ігнорувати його старання і досягнення, він буде старатися ще більше, якщо побачить, що жінка вдячна йому за кожен вчинок і подарунок.

"Допоможи мені, будь ласка" - чарівна фраза, яка здатна багато на що! Він не встоїть перед тим, щоб стати героєм для вас.

"Я тебе кохаю"

Це хочуть чути всі - як жінки, так і чоловіки. Немає нічого важливішого, ніж відчувати себе коханим і бажаним.