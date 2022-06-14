Быт тут ни при чем! Три вещи, которые на самом деле разрушают брак

Когда говорят, что "лодка любви разбилась о быт" - это полная чушь. Ведь в лодке вас двое и у каждого по веслу. Представьте, что вы гребете согласованно, минуя мысы, отмель и скалы - тогда вы успешно дойдете до цели. А если каждый "гребет, куда видит", то гибель вашей лодки неизбежна.

Что на самом деле разрушет брак, любовь, отношения - читайте ниже в нашем материале.

Однообразный секс, отсутствие чистоты в доме, невкусная еда, недостаточно денег - оправданий разрушенному браку множество, пишет ресурс Zatyshok.

Но нет, брак разрушают три вещи: предательство, ложь, жестокость. И это не совсем то, о чем вы подумали.

Если мужчина не выполняет свои родительские обязанности - это измена!

Если мужчина говорит, что не может делать "женские дела" - это ложь!

Если он не сочувствует женщине в трудной ситуации, в депрессии - это жестокость!

Мужчина и женщина - партнеры. Если они действуют и живут по-настоящему вместе, все их дела являются общими победами и поражениями. Все горести и радости становятся общими.

Если каждый из них выкладывается в полную силу, то это испытание, труд, а в конце - общая победа.

И никаких оправданий о "лодке" и "быте" быть не может!