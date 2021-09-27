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Гороскоп на октябрь 2021 для Скорпиона: берегите деньги и любимых!

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Понедельник 27 сентября 2021 10:00
Гороскоп на октябрь 2021 для Скорпиона: берегите деньги и любимых! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на октябрь 2021 для Скорпиона
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 для Скорпиона расскажет, какие перспективы вас ждут в любви, деньгах, отношениях, карьере. Астролог дала совет представителям созвездия, как добиться максимального успеха в эпицентре осени.

Прогнозом на октябрь для Скорпиона с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Для Скорпионов в октябре наступает время рутинной работы. От вас ждут новых бизнес-проектов, выполнения уже существующих контент-планов. Желательно предоставить собственные наработки начальству, так как от этого зависит ваше продвижение по карьерной лестнице, а также поддержка имиджа перед своими подчиненными.

"Второй осенний месяц - благоприятный период для реализации собственных увлечений. Самое время создавать личную онлайн-фотовыставку, освоить новую профессию или прокачать уже имеющиеся навыки. Также для этого периода актуально обновление электронного гаджета, с которым вы постоянно работаете. Автомобилю будет полезен своевременный апгрейд", - советует эксперт.

В финансовом плане стоит ожидать скрытых рисков. Существенный ущерб вашему материальному благосостоянию могут нанести факторы, которые полностью не зависят от вас - банкротство банка, пандемия, аварии, выход из строя сети интернет и прочее.

"Внимательно отнеситесь к своим ценным активам и документам, не доверяйте здесь никому. Категорически не рекомендовано в этом периоде давать деньги в долг до 20 октября - даже самым близким друзьям", - советует астролог.

В сфере интимных отношений Скорпионам в октябре не стоит форсировать события. Оставьте это на потом, так как в октябре любой вариант может привести к непредвиденному результату. Тем, кто уже находится в отношениях, рекомендовано огибать острые углы, не вступать в споры, неизменно приводящие к скандалам.

Также следует поберечься в плане здоровья - отложите тревел-туры на Рождество, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву и Весы.

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