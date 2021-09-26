Гороскоп на октябрь 2021 для Весов: берегитесь финансовых проблем и манипуляторов!

Весы в октябре 2021 могут ощутить недостачу финансовых ресурсов. Как вариант, причиной этого может стать задержка поступления на счета или непредвиденный отказ в оплате за вашу работу. Однако не стоит игнорировать и возможность мелких краж.

"Главный совет - использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств. Не тратить на разную дребедень и безделушки. В противном случае у вас предвидятся большие проблемы со счетами. Бизнесмены могут испытывать трудности в виде недостачи оборотных средств", - советует эксперт.

Те, кто давно не был в отпуске, могут поехать на курорт или хотя бы отправиться на уик-энд на природу. Во всех случаях следует избегать потенциально травмоопасных мест, чтобы не причинить серьезный ущерб здоровью.

В плане операций с недвижимостью отчетливо видны позитивные предпосылки. В этом месяце можно сдавать в аренду или снимать жилье, офисные помещения, подписывать бумаги о сделках купли-продажи.

Вторая половина октября 2021 может сопровождаться множеством неточной информации. В этот период желательно обращать внимание на наполнение контента, тщательно проверять каждый ресурс, с которым имеете дело по роду службы. Здесь самое время подключить свою интуицию, которая не раз помогала вам успешно выруливать из самых безвыходных ситуаций. Не позволяйте манипулировать своим сознанием и старайтесь не поддаваться на провокации.

Под конец месяца финансовое положение должно стабилизироваться. Ощутимая помощь придет с той стороны, на которую вы даже не рассчитывали.

Необходимо поберечь здоровье - особенно при наличии хронических болезней. Также могут обостриться сезонные заболевания.