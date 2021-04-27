Гороскоп на май для Скорпиона: весной вас ждут важные перемены - готовьтесь!

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Скорпион подскажет представителям знака, к каким важным переменам вам следует готовиться в конце весны. Астролог говорит, что на первое место в мае выйдет ваша личная жизнь и отношения с любимым человеком.

Астролог рассказала, что Скорпионы в мае будут сконцентрированы на своем партнере и теме личных доходов.

"Возможно, ваш партнер как раз и подталкивает к тому, чтоб вы больше работали и зарабатывали денег. Либо наоборот, вы слишком много провидите времени на работе и у вас могут быть споры на этой почве", - прогнозирует Арина.

Также не исключена конфликтная ситуация в доме, с родителями, из-за партнера по браку, ремонта или раздела имущества в результате разводов или различные спорные ситуации по недвижимости.

"В конце месяца будьте предельно внимательны к своим клиентам, так как могут быть возвраты или срывы контрактов, договоренностей. Отлично буду складываться дела с иностранными партнерами и различные заграничные коллаборации. Проницательность, интуиция и острый аналитический ум помогут вам в решении самых острых проблем", - добавила эксперт.

А вот пускать все на самотек не следует. Также не нужно доверять безоговорочно партнерам, особенно во второй половине месяца, иначе вас ждет разочарование.

Это благоприятное время, чтоб отправиться на отдых со своей второй половинкой. В выборе места отдыха у Скорпионов будет множество идей - от уединения вдали привычной суеты где-то на далеких островах или в горах, до романтичного путешествия со своим любимым человеком. Причем, последний вариант - наиболее предпочтительный, поскольку Вы и так слишком заняты и редко балуете вниманием. Главное, чтобы отпуск наполнил вас созидательной энергией для покорения новых вершин на работе и в социальной жизни.