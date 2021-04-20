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Гороскоп на май для Овна: какие важные перемены принесет вам весна

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 19:00
Гороскоп на май для Овна: какие важные перемены принесет вам весна Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на май 2021 для Овна
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 для Овна сулит знаку Зодиака ряд важных перемен. Особенно удачливой будет сфера финансов, а вот в личной жизни могут возникнуть трудности и необходимость принимать кардинальные решения.

Прогноз на май 2021 составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Основной акцент у Асцендентных Овнов будет на финансах и бизнесе, так как новолуние и лунное затмение будут проходит в финансовых домах гороскопа. Оно может показать решения или выход из трудных ситуации в бизнесе, с кредитами, неудачными инвестициями, делах с наследствами и чужим капиталом.

"Если у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью, во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-нибудь ценную находку", - рассказывает Арина.

Астролог прогнозирует, что во второй половине месяца вы сможете найти давно утерянную вещь. Финансовая удача Вам сопутствует. Однако стоит беречь свою репутацию, не нарушать нормы закона и морали, чтобы не оказаться в центре скандала.

"В личных отношениях возможны непредвиденные, внезапные нарушения планов. Если не получится овладеть своими эмоциями, то появится желание разорвать отношения либо опередят вас. Постарайтесь пережить этот непростой период с минимальными разрушениями и потерями, а чтобы деструктивные энергии не поглотили вас, то помедитируйте на природе, займитесь творчеством, спортом и чтением книг", - советует астролог.

Месяц подходит для обучения профессии, повышения квалификации, освоения новых технологий, программ, методик. Новые знания будут даваться легко и усваиваться очень прочно. Появится интерес к медицине и методам оздоровления.

Ранее астролог также рассказала про стеллиум трех планет - важное событие, которое произойдет в конце апреля и повлияет на жизнь каждого из нас.

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