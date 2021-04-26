Гороскоп на май для Весов: какие судьбоносные перемены ждут вас в конце весны

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Весы подскажет, к каким важным событиям и переменам следует вам приготовиться в последний месяц весны. Астролог дала важные советы представителям знака в сферах любви, карьеры, финансов, отношений с близкими, а также здоровья.

Астролог прогнозирует, что у асцендентных Весов в этом месяце проиграются темы денег, чужих вещей, выгоды. Также контакты, поездки и информация, родственники, которые, возможно эту выгоду принесут либо наоборот создадут препятствия и проблемные ситуации. Помимо этого возможны большие траты на детей, любовников, развлечения, или потери из-за необдуманного риска или партнера.

"Отличные перспективы по работе и в бизнесе в первой половине месяца, есть все шансы реализовать рабочие планы, не требующие долгой подготовки, и получить при этом неплохой доход", - прогнозирует Арина Артуровна.

В семейной жизни у Весов все обстоит достаточно благоприятно, возможно, вы захотите приобрести домашнее животное или привести свой дом в порядок. Хорошее время для обустройства дома, ремонтных работ, приобретения мебели и всевозможных аксессуаров.

Одиноким Весам астролог советует смело отправляться в поездку, командировку, обучение и вы будете приятно удивлены интересными контактами. Не бойтесь быть лидером в отношениях, берите инициативу в свои руки. Потенциальный партнер оценит эти качества с большим энтузиазмом.

"В конце месяца вас могут ожидать сплетни, интриги, проблемные соседи - не поддавайтесь на провокации. Владельцам авто рекомендуется провести технический осмотр и поменять резину, чтоб ситуация не заставила вас врасплох" - резюмировала астролог.

