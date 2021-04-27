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Гороскоп на травень для Скорпіона: навесні вас чекають важливі зміни - готуйтеся!

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 19:30
Гороскоп на травень для Скорпіона: навесні вас чекають важливі зміни - готуйтеся! Колаж РБК-Україна: Гороскоп на травень для Скорпіона
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 для знака Зодіаку Скорпіон підкаже представникам знака, до яких важливих змін вам слід готуватися в кінці весни. Астролог каже, що на перше місце в травні вийде ваше особисте життя і стосунки з коханою людиною.

Прогноз на травень для Скорпіона склала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Астролог розповіла, що Скорпіони у травні будуть сконцентровані на своєму партнері і темі особистих доходів.

"Можливо, ваш партнер якраз і підштовхує до того, щоб ви більше працювали і заробляли грошей. Або навпаки, ви занадто багато провидите часу на роботі і у вас можуть бути суперечки на цьому ґрунті", - прогнозує Аріна.

Також не виключена конфліктна ситуація вдома, з батьками, через партнера по шлюбу, ремонт або поділ майна в результаті розлучень або різні спірні ситуації з нерухомості.

"В кінці місяця будьте гранично уважні до своїх клієнтів, бо можуть бути повернення або зриви контрактів, домовленостей. Відмінно складатимуся справи з іноземними партнерами та різні закордонні колаборації. Проникливість, інтуїція і гострий аналітичний розум допоможуть вам у вирішенні найгостріших проблем", - додала експерт.

А ось пускати все на самоплив не слід. Також не потрібно довіряти беззастережно партнерам, особливо в другій половині місяця, інакше вас чекає розчарування.

Це сприятливий час, щоб відправитися на відпочинок зі своєю другою половинкою. У виборі місця відпочинку у Скорпіонів буде безліч ідей - від усамітнення далеко від звичної суєти десь на далеких островах або в горах, до романтичної подорожі зі своєю коханою людиною. Причому, останній варіант - найкращий, оскільки ви і так занадто зайняті і рідко балуєте увагою. Головне, щоб відпустка наповнила вас творчою енергією для підкорення нових вершин на роботі і в соціальному житті.

Раніше астролог також дала прогноз на травень 2021 для Овна, Тільця, Близнюка, Рака, Лева, Діви і Терезів.

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