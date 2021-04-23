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Гороскоп на май для Льва: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 19:00
Гороскоп на май для Льва: что изменится для вас в любви, финансах и карьере Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на май 2021 для Льва
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 для Льва расскажет представителям знака Зодиака, какие шансы и возможности подарит вам конец весны в сфере финансов, любви, карьеры и здоровья.

Прогноз на май 2021 для Льва составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Астролог считает, что новолуние и затмение у Львов будет затрагивать вопросы касающихся недвижимости, прав собственности, родителей, начальства, карьеры и должности, изменения статуса брака или изменения социального статуса. В это время ваш авторитет, уважение, признания, покровительство может как вырасти, так и наоборот упасть в глазах окружающих.

"Финансовая сфера будет набирать обороты. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы ждут одержимых своим делом Львов. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных работников. Если вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашему призванию и образованию, не упустите отличный шанс, но делать это лучше всего в первой половине месяца. Также это касается и сделок связанных с недвижимостью и заключения любых бумаг", - говорит Арина.

Благоприятные аспекты в финансовых домах будут повышать шансы реализации ваших планов, достижению желаемого положения и статуса при условии, если у вас есть четкий план. Кроме того любые скрытие предприятия, задуманные и реализуемые вами, получат успешный результат.

"Одинокие Львы могут познакомиться с очень влиятельными покровителями, завязать роман с начальником, либо человеком старше вас по возрасту и выше по статусу. В этом месяцы возможны, как и помолвки так и расторжения браков. Так как в существующих отношениях будет высокий риск конфликтов в партнерстве и опасность разводов", - предупредила астролог.

А вот со здоровьем и самочувствием у Львов будет все хорошо.

"Можно не опасаться травм, смело осваивайте новые экстремальные виды спорта, будьте в движении и с выплеском адреналина будет выходить вся лишняя и негативная энергия", - подытожила Арина Артуровна.

Ранее астролог также дала прогноз на май 2021 для Овна, Тельца, Близнецов и Рака.

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