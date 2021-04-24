Гороскоп на май для Девы: конец весны готовит вам важные перемены

Гороскоп на май 2021 для Девы сулит знаку Зодиака повышение финансового дохода, знакомство с интересными людьми, поездки, и даже встречу с важным человеком, который может изменить вашу жизнь. Чего ждать Деве в последний месяц весны - читайте ниже в нашем подробном гороскопе.

У Дев важную тему в этом месяце займет образование, заграница, путешествия, иностранные партнеры по бизнесу и клиенты, повышение квалификации и спорт. Новолуние пройдет у вас в доме мечт и целей, поэтому обязательно продумайте чего вы хотите и начинайте строить план к осуществлению их. Не бойтесь выходить за грани разума или реальностей, планеты говорят, что для все невозможное - возможно.

"В профессии, творчестве или спорте может быть удачное стечение обстоятельств или неожиданный успех. В этом месяце вы должны проявить себя по максимуму. Вам доверяет начальство и влиятельные лица. Возможно повышение зарплаты, увеличение количества клиентов, хорошие доходы от профессии. Период способствует творческому подходу в деловых вопросах. Будьте готовы отправиться в командировку, возможно она будет вынужденная, но все сложится в итоге хорошо", - прогнозирует астролог.

Для представителей знака, занятых поиском работы, самое время, чтоб найти себя и понять, чего вы действительно хотите, резюме лучше рассылать в первой половине месяца. Кроме того появятся возможности в социальной реализации: защита диссертации, успешная сдача экзаменов, утверждение проектов, награды. Возможны победы в соревнованиях, спорте, издательстве, СМИ, успешный пиар и рекламные кампании.

Май как нельзя лучше подходит для путешествий со своим партнером. Но и без него вы можете смело планировать отпуск, так как в поездке вас ждет очень интересная встреча. Познакомиться с перспективой серьезных отношений можно также в различных съездах, семинарах, обучении, стрельбищах и командировках.

"Май - время, когда нужно расширять свои горизонты, завязывать деловые или личные контакты с зарубежными партнерами, создавать и развивать совместные проекты", - резюмировала Арина Артуровна.