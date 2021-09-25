Гороскоп для Льва на октябрь: астролог рассказала, в чем вам сильно повезет

В октябре 2021 вы сможете в полной мере реализовать свои давние финансовые планы. Особенный успех - на стороне бизнесменов, сфера действия которых подразумевает коммерческое направление.

"Пришло время показать свои бизнес-таланты партнерам по работе и главному боссу. Именно этот период дает хороший потенциал для максимального роста карьеры и развития личности в будущем", - говорит Арина.

Те, кто ищет работу, определенно найдут ее в этом месяце. Как дополнительный заработок можно рассматривать фриланс и другие направления онлайн-сотрудничества.

Также этот период очень благосклонен к тем, кто планирует заняться менеджментом - самые большие доходы для вас четко просматриваются именно здесь. Мастера хендмейда смогут неплохо подзаработать, выполняя на заказ унитарные вещи разного направления. Поэтому уже сейчас можно разрабатывать бизнес-план по оформлению и созданию собственного интернет-магазина или страницы Instagram продукта ручной работы.

Октябрь - лучший период для обновления своих девайсов. Львы могут отдать в ремонт то, что вышло из строя или уже не отвечает своим потребительским возможностям. При необходимости рекомендовано приобретение новой модели айфона, планшета или смартфона, но только после 20 октября - такой подход позволит вам в дальнейшем не распыляться по пустякам, а эффективно работать согласно своему бизнес-плану.

Стоит уделить время и повышению уровня квалификации. Речь идет о самосовершенствовании, для чего желательно воспользоваться услугами обучающих онлайн-сервисов. Таким образом можно будет обрести новую профессию с хорошими перспективами. Целесообразно обратить внимание на разработчиков программного обеспечения, а также специалистов по сетевому дизайну.

Львы-родители должны уделить время и внимание собственным детям в контексте финансовой помощи. Возможно ухудшение их здоровья, а потому приготовьтесь к некоторым проблемам по этому поводу. Компенсировать лишние расходы удастся в третьей декаде октября - здесь четко прослеживается линия удачи в виде неожиданного крупного выигрыша в онлайн-казино либо на фондовом рынке.

Со здоровьем никаких проблем не предвидится.