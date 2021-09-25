Гороскоп для Лева на жовтень: астролог розповіла, в чому вам сильно пощастить

У жовтні 2021 ви зможете повною мірою реалізувати свої давні фінансові плани. Особливий успіх - на боці бізнесменів, сфера дії яких комерційного напрямку.

"Прийшов час показати свої бізнес-таланти партнерам по роботі і головному босові. Саме цей період дає хороший потенціал для максимального зростання кар'єри і розвитку особистості в майбутньому", - говорить Аріна.

Ті, хто шукає роботу, безумовно знайдуть її в цьому місяці. Як додатковий заробіток можна розглядати фріланс та інші напрямки онлайн-співпраці.

Також цей період дуже гарний до тих, хто планує зайнятися менеджментом - найбільші доходи для вас чітко проглядаються саме тут. Майстри хендмейду зможуть непогано заробити, виконуючи на замовлення унітарні речі різного напрямку. Тому вже зараз можна розробляти бізнес-план з оформлення та створення власного інтернет-магазину або сторінки Instagram продукту ручної роботи.

Жовтень - найкращий період для оновлення своїх девайсів. Леви можуть віддати в ремонт те, що вийшло з ладу або вже не відповідає своїм споживчим можливостям. При необхідності рекомендовано придбання нової моделі айфона, планшета або смартфона, але тільки після 20 жовтня - такий підхід дозволить вам надалі не розпорошуватися через дрібниці, а ефективно працювати відповідно до свого бізнес-плану.

Варто приділити час і підвищенню рівня кваліфікації. Йдеться про самовдосконалення, для чого бажано скористатися послугами навчальних онлайн-сервісів. Таким чином можна буде знайти нову професію з хорошими перспективами. Доцільно звернути увагу на розробників програмного забезпечення, а також фахівців з мережевого дизайну.

Леви-батьки повинні приділити час і увагу власним дітям в контексті фінансової допомоги. Можливе погіршення їх здоров'я, а тому приготуйтеся до деяких проблем з цього приводу. Компенсувати зайві витрати вдасться в третій декаді жовтня - тут чітко простежується лінія удачі у вигляді несподіваного великого виграшу в онлайн-казино або на фондовому ринку.

Зі здоров'ям ніяких проблем не передбачається.