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Гороскоп Козерогу на август 2021: вам улыбнется фортуна, но грозят денежные конфликты

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 для Козерога подскажет, каких успехов смогут добиться представители знака Зодиака, и каких опасностей следует остерегаться.

Прогнозом на август для Козерога с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

В августе 2021 Козероги будут решать финансовые задачи, тратить деньги на производство, суды, любовников, детей и развлечения, хобби, новые увлечения.

Что вас ждет в финансовой, деловой сфере

В начале месяца может быть конфликт между своими и чужими деньгами. Также этот месяц будет насыщен разными финансовыми предложениями для инвестиций.

"Напряженные отношения с детьми и ссоры могут быть из-за учебы, излишних растрат, развлечений и финансирования в целом. Если вы участвуете в судовых процессах, есть вероятность проигрыша и вам все равно придется заплатить немаленькую сумму", - говорит астролог.

В решении всех деловых вопросов вам будут способствовать ваша хитрость и находчивость, а также умение легко завязывать отношения, причем с перспективой длительного партнерства и на стороне тоже.

Какие перемены август принесет Козерогам в любви

Вы можете влюбиться по уши, независимо свободны вы или нет. Это может случиться в поездках, интернете, командировках, путешествиях и медицинских центрах. Но нужно быть предельно внимательным: в поступающей информации возможны ошибки и вранье.

"Во второй половине месяца благоприятно отправиться в отпуск куда-нибудь подальше от дома, в дальние страны. В путешествии вы познакомитесь с очень интересными людьми, может завязаться страстный любовный роман с иностранцем или иностранкой", - советует Арина Артуровна.

Хорошие доходы можно получить в августе во многих сферах и профессиях: в развлекательной индустрии, производстве, преподавании, фондовых рынках, финансовых спекуляциях, валютных операциях, инфобизнесе и ручном труде. С прибылью будут врачи, налоговые, предприниматели.

Удастся быстро разобраться с новым оборудованием, освоить технику и технологии, организовать производственные процессы.

В августе 2021 Козерогам улыбнется фортуна и есть возможность выигрыша в лотерею.

Ранее астролог также поделилась гороскопами для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона и Стрельца.

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