Гороскоп для Козерога на октябрь: какие перемены в финансах и любви принесет вам осень

"Профессиональная сфера - это то, на что нужно концентрировать свое внимание Козерогам в октябре 2021 года. Сильно будут заняты сетевые юристы, так как на данном этапе многие их постоянные клиенты будут нуждаться в юридической помощи. Маркетологам следует более внимательно разрабатывать свой концептуальный план, чтобы избежать недоразумений с начальством", - рассказывает астролог.

Людей творческой сферы ждет небывалый успех, а потому многие из них задумаются о развитии собственного дела, которое будет приносить неплохие дивиденды. Абсолютно для всех Козерогов, независимо от направленности работы, в этом периоде гарантирован профессиональный успех.

Идеально все будет и в коммуникативном смысле. С коллегами и бизнес-партнерами складывается настоящая идиллия, все будут понимать друг друга без лишних сантиментов. В этом месяце можно смело отправляться в бизнес-туры. Все выносимые в рамках переговоров вопросы будут решаться быстро и без особых проблем. Но это относится только к первым двум декадам месяца. В завершающие десять дней поездки лучше отменить.

"Проблема - в здоровье, которое может сильно пошатнуться в результате дискомфортных условий. Внимательно отнеситесь к сердечно-сосудистой системе, постарайтесь максимально избегать стрессовых ситуаций, не работайте овертайм. Берегите горло и дыхательные пути - в условия современной пандемии эти органы наиболее уязвимы и могут вызвать много неожиданных проблем", - предупредила Арина Артуровна.

Семейным людям никаких забот в плане взаимоотношений не предвидится. Возможны небольшие финансовые траты на развитие детей, но все это будет в рамках запланированных ранее вложений. Для некоторых Козерогов в октябре 2021 возможно незапланированное пополнение в семье.

Для тех, кто в поиске, никаких изменений пока не предвидится. Допускается небольшой флирт и мимолетные встречи, которые ни к чему не обязывают.