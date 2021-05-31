UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Гороскоп на июнь 2021 для Козерога: вас ждут большие успехи и важные перемены!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 от известного астролога расскажет знаку Зодиака Козерог, что ждет представителей зодиакального круга в первый месяц лета. Что будет происходить в сфере отношений, финансов, карьеры - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на июнь для Козерога с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июне на первом месте будет собственное здоровье и все, что связано с повседневной жизнью и хлопотами. Заметные трудности могут быть в отношениях с начальством и подчиненными, домашним персоналом, с коллегами, особенно из-за взятых на себя непосильных обязательств перед другими. Этим сферам стоит уделить внимание", - говорит астролог.

По словам астролога, может быть сильная внутренняя тревога, быстрая ранимость, критический ум в отношении себя и других, неуверенность в своих силах, чрезмерная болезненная практичность, нервозность.

Обязательно нужно следить за здоровьем и не перерабатывать на работе. Так как могут быть нервные срывы и ухудшение самочувствия. В партнерстве и семье должно проходить все гладко, но это не самое лучшее время для новых знакомств. Возможно, кто-то из бывших напомнит о себе.

"Начало лета - прекрасное время для совершенствования фигуры и укрепления здоровья. Фитнес, пробежки в парке, танцы, велосипедные прогулки - все, что связано с физическими нагрузками, сейчас даст максимальный эффект, не упустите момент и обязательно подключите к этому вашего партнера или друга - результат будет еще ярче, а отношения крепче. Укрепляйте иммунитет, ведите здоровый образ жизни и больше бывайте на природе", - добавила Арина Артуровна.

Ранее астролог рассказала также, что в июне ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона и Стрельца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп