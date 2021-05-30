Гороскоп на июнь 2021 для Льва: лето подарит вам судьбоносные перемены!

Гороскоп на июнь 2021 для Льва подскажет представителям знака Зодиака, чего ждать от первого летнего месяца в любви, карьере, финансах и здоровье. Астролог говорит, что месяц может принести вам важнейшие и даже роковые перемены.

Прогнозом на июнь 2021 с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В этом месяце не стоит строить слишком долгосрочные планы, так как произойдут такие события, которые изменят вашу жизнь, мнение или этот период. Есть вероятность неверных советов, нереалистичность планов и напрасные надежды", - рассказывает эксперт.

По словам Арины, связи, возникающие в это время, будут недолговечными, полагаться на новых друзей нельзя. Возможны разногласия, ссоры с друзьями, спонсорами, покровителями и руководителями сообществ.

Но есть и позитивные моменты - возможно удачное стечение обстоятельств во многих рабочих вопросах и везение фортуны. Помощниками в решении проблем станет ваше творческое и неординарное мышление, либо креативный знакомый.

Также проявятся коммуникационные таланты, вы сможете найти общий язык даже с самыми несговорчивыми и проблемными клиентами.

Здоровье в этом месяце - сфера, которой следует уделить особое внимание. Наиболее неблагоприятны: первая и вторая декада, когда велика вероятность болезней, когда неприятность может встретить в самых неожиданных местах.

"В этом месяце не стоит рисковать, лучше исключить экстремальные развлечения, будьте осторожны на дорогах, за рулем, в местах большого скопления. Благоприятное время для получения консультаций в любой деятельности, хорошо будут складываться отношения с детьми, возможны успехи и достижения их", - резюмировала астролог.