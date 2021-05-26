Гороскоп на июнь для Овна: какие важные перемены принесет вам начало лета

Гороскоп на июнь 2021 для Овна сулит знаку Зодиака ряд важных перемен. Особенно удачливой будет сфера работы, а вот поездки и путешествия могут стать опасными.

Июнь будет очень активным месяцем, вы будете находиться в большом потоке непонятной информации, контактов, заниматься хлопотами и не исключено, что придется съездить в командировку или короткие деловые поездки.

Месяц не исключает подвохи и обманы, поэтому будьте очень внимательны при подписании любых договоров, контрактов, при проведении переговоров и получении важной информации.

Позаботьтесь о братьях и сестрах, чтобы они не попали в нехорошую ситуацию, либо же им понадобиться ваша помощь. В дороге могут быть непредвиденные ситуации, потеря документов, поломки авто, ситуации со штрафплощадкой, штрафы.

Хорошее время для общения с друзьями, вечеринки будут душевными и веселыми, но не воспринимайте слова слишком серьезно. Не доверяйте незнакомцам, к поступающей информации относитесь скептически. Не раскрывайте свои карты, потому что есть вероятность сплетен и интриг.

Будьте предельно сосредоточены на переговорах, сделках и предварительных договоренностях, так как в конце месяца все может пойти не так как вы задумали, а слово будут не сдержанным.

В коридоре затмений может раскрыться тайная информация, будут разоблачения, касающихся вас или вашего окружения. Так же в этот период будет наблюдаться нервозность, рассеянность, раздражительность.

Возможны ссоры с родственниками, соседями, приятелями, часто по незначительным причинам. В это время обычно появляются непредвиденные срочные дела, много отвлекающих, не входящих в дневные планы контактов. Информацию надо перепроверять, новые дела не начинать.