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Гороскоп на июнь для Весов: в чем вас ждет удача, а где нужно быть осторожным

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Воскресенье 30 мая 2021 21:02
Гороскоп на июнь для Весов: в чем вас ждет удача, а где нужно быть осторожным Коллаж РБК-Укриана: Гороскоп на июнь2021 для Весов
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 для знака Зодиака Весы от известного астролога сулит представителям знака материальные блага и продвижение в карьере, а вот форсировать любовные отношения - не стоит. В чем вам повезет, а в чем - не очень - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на июнь для Весов с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июне вы можете получить важную информацию связанную с реше­ниями суда, родственниками, браком, работой или здоровьем родителей. В этом месяце вы сможете заслужить авторитет среди подчиненных и уважение со стороны начальства. Также есть возможность получить новую должность и продвинуться по карьерной лестнице. В этом вам помогут связи и влиятельные знакомства", - прогнозирует Арина

Тем же, кто временно остался без работы и занят поиском подходящей вакансии, появятся новые предложения. Возможно, ваш супруг или партнер получит повышение зарплаты или большой доход.

Поездки и путешествия лучше всего совершать в места, где вы уже были, так как могут быть непредвиденные ситуации. Это не самое лучшее время, чтоб принимать предложение заключить союз брачный или партнерский, а также регистрировать отношения. Лучше всего эти дела отложить на июль месяц.

"Но в любом случае, у вас будет возможность повысить свой статус, продвинуть свой бренд или подняться по карьере. Беспокоиться о материальном благополучии семьи в феврале не придется - семья будет хорошо обеспечена. Возможна материальная помощь от родственников или наследство", - добавила специалист.

Ранее астролог рассказала также, что в июне ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Деву.

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