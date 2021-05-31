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Гороскоп на июнь 2021 для Стрельца: лето принесет вам успех и много рисков!

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Понедельник 31 мая 2021 14:20
Гороскоп на июнь 2021 для Стрельца: лето принесет вам успех и много рисков! Колаж РБК-Украина: Гороскоп на июнь 2021 для Стрельца
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп для Стрельца на июнь 2021 расскажет, в чем представителей знака Зодиака ждет везение, а в чем - неудачи и огорчения. Астролог дала советы всем Стрельцам, как добиться максимальных успехов в первый месяц лета

Прогнозом на июнь с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июне есть риск возникновений различных затруднений как в деловом партнерстве, так и в личном партнерстве, в любовных мероприятиях. Возможна ветренность, невыполнение взятых на себя обязательств, а также обман и неверность как с вашей стороны, так и со стороны партнеров будет основной причиной разладов и разрывов", - рассказывает эксперт.

Также всплывут вопросы касающихся недвижимости, раздела имущества, родителей, возможны конфликты в семье. Предельно аккуратно и внимательно нужно быть при подписании договоров и любых бумаг, касающихся недвижимости и вложений. Возможно, вынужденный переезд или потребуется ремонт. Доходы и выгодные вложения порадуют, так как деньги будут поступать из разных источников.

Хорошо заняться психологией, самоанализом, пойти на курсы повышения мастерства, увлечься разведением животных или освоением сложной техники, игрой на музыкальном инструменте или танцами.

"Здоровье в июне потребует Вашего внимания, могут быть обострения хронических заболеваний, поэтому полноценный отдых на природе, подвижные игры на свежем воздухе и активный способ жизни, правильное питание помогут улучшить ваше самочувствие", - резюмировала астролог.

Ранее астролог рассказала также, что в июне ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы и Скорпиона.

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